Los operadores bloquearán las llamadas que no se realicen desde la numeración asignada

El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha anunciado que el próximo 17 de octubre entrará en vigor la resolución que establece el prefijo 400 para identificar las llamadas comerciales.

El Departamento liderado por Óscar López publicó el pasado mes de abril esta resolución, que establece que todas las llamadas comerciales deberán realizarse desde una numeración de nueve dígitos que comience por dicho prefijo, lo que permitirá a los usuarios identificarlas con facilidad.

Así lo ha recordado este lunes el ministro de Transformación Digital, Óscar López.

Desde el 17 de octubre, todas las llamadas comerciales deberán emplear una numeración de nueve dígitos que comience por 400, lo que permitirá a los usuarios identificar de forma inmediata el 'spam' telefónico y obligará a los operadores a bloquear cualquier comunicación comercial que no use este código.

Plan Nacional de Numeración Telefónica

"Mediante la presente resolución se atribuye un código específico de numeración del Plan Nacional de Numeración Telefónica destinado a la realización de llamadas comerciales, en particular el segmento 400 (números de nueve dígitos identificados por los dígitos NXY=400), con el fin de reforzar la claridad en el uso de los recursos públicos de numeración, facilitar la identificación de este tipo de comunicaciones y promover un uso más eficiente de dichos recursos", según se desprendía de la resolución publicada en abril en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Esa nueva numeración estará operativa en dos meses y, desde ese momento, los operadores bloquearán las llamadas que no se realicen desde la numeración asignada.

Así se da cumplimiento a la Ley de Servicios de Atención a la Clientela (SAC), aprobada en diciembre pasado, que incluía la obligación de que las llamadas comerciales tuvieran un código numérico específico.

Los números que comienzan con el código 400 serán unidireccionales; es decir, los usuarios únicamente podrán recibir llamadas. De esta manera, se garantiza aún más la protección de la clientela, pues se evitan posibles prácticas fraudulentas que puedan producirse al devolver una llamada a un número desconocido.

Números no registrados en la base de datos oficial de la CNMC

Los operadores de telefonía móvil bloquearán, a partir del 15 de septiembre, los mensajes procedentes de alias no registrados en la base de datos oficial de la CNMC, una fecha modificada a petición del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.

López avanzó a finales de abril que Competencia contaría, en principio, desde el 7 de junio con una base de datos oficial de los códigos alfanuméricos que utilizan empresas y administraciones públicas como identificadores en los SMS y que gestionará la CNMC.

Según el informe publicado por Competencia y consultado por Europa Press, el registro de alias quedó formalmente constituido el 28 de marzo de este año, tras la tramitación del procedimiento para aprobar las directrices que lo regulan.

Por tanto, a partir del 15 de septiembre los operadores de telefonía bloquearán los mensajes que provengan de alias no registrados, siendo la última medida del plan contra las estafas telefónicas y por SMS del Ejecutivo.

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