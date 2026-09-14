Los premios se entregarán el 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, en el marco de la Conferencia Anual de la Abogacía

Bajo el lema “No hay derechos de primera ni personas de segunda”, la XXVIII edición reconocerá a personas, instituciones y profesionales de la comunicación que trabajen por una igualdad real y efectiva.

Abogacía Española abre hoy el plazo para presentar candidaturas a la XXVIII edición de los Premios de Derechos Humanos “Carlos Canicer”, que este año ponen el foco en uno de los principios esenciales sobre los que se construye la protección de los derechos humanos: todas las personas tienen la misma dignidad y deben poder ejercer los mismos derechos, sin discriminación alguna.

Bajo el lema “No hay derechos de primera, ni personas de segunda”, esta edición reconocerá acciones, trayectorias e iniciativas que hayan contribuido de manera relevante a hacer efectiva la igualdad, combatir la discriminación y garantizar que los derechos humanos alcancen a todas las personas, especialmente a quienes se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad.

La elección de este eje parte de los artículos 1 y 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, dos principios que consagran la igualdad en dignidad y derechos y la universalidad de las libertades reconocidas en la Declaración. Más de siete décadas después de su aprobación, el reto no reside únicamente en reconocer esos derechos, sino en garantizar que puedan ejercerse de manera efectiva por todas las personas.

Candidaturas abiertas hasta el 16 de octubre

El plazo de presentación permanecerá abierto hasta el 16 de octubre de 2026. Podrán proponer candidaturas los Colegios de la Abogacía, los Consejos Autonómicos y los miembros del Consejo General de la Abogacía Española, así como personas o instituciones vinculadas con el mundo del Derecho o la Abogacía e instituciones y empresas públicas y privadas.

Las propuestas deberán incluir una justificación de los motivos de la candidatura y el currículo de la persona candidata o el historial de la entidad o institución propuesta. Además, podrán incorporarse adhesiones y otros documentos que permitan acreditar y poner en valor su trayectoria o actuación.

Las candidaturas pueden presentarse desde hoy a través del formulario habilitado en la web de Abogacía Española.

Reconocer a quienes convierten la igualdad en derechos efectivos

Los Premios de Derechos Humanos fueron creados por el Consejo General de la Abogacía Española en 1998 para reconocer públicamente a quienes se hayan distinguido por su lucha contra la injusticia y la defensa de los derechos humanos. La convocatoria contempla las categorías de Persona, Institución y Comunicación, a las que se suma el Premio Especial Nacho de la Mata, creado en memoria del abogado y destinado a reconocer el trabajo en favor de los derechos de la infancia más vulnerable.

En esta XXVIII edición se valorarán especialmente las actuaciones desarrolladas por profesionales de la Abogacía, despachos, colegios profesionales, organizaciones sociales, instituciones públicas y privadas y organismos nacionales e internacionales que hayan contribuido a promover la igualdad efectiva, luchar contra la discriminación, proteger a colectivos en situación de vulnerabilidad y garantizar el acceso universal a los derechos humanos.

También podrán concurrir iniciativas relacionadas con los derechos de las personas migrantes, refugiadas o apátridas; la igualdad de género; la protección de la diversidad; la lucha contra nuevas formas de discriminación estructural o tecnológica; y el fortalecimiento de los mecanismos nacionales e internacionales de protección de los derechos humanos. Los premios están abiertos a candidaturas tanto nacionales como internacionales.

Una cita con los derechos humanos el 10 de diciembre

El jurado de los Premios reúne a representantes de las principales instituciones jurídicas y de defensa de los derechos humanos, junto a representantes de la Abogacía y de la Fundación Abogacía. La decisión se adoptará mediante votación secreta y cada categoría reconocerá, con carácter general, a una única persona, institución o agrupación.

Los galardones se entregarán el próximo 10 de diciembre, coincidiendo con el Día Internacional de los Derechos Humanos, en el marco de la Conferencia Anual de la Abogacía.

Esta XXVIII edición parte así de una convicción que resume el compromiso de la Abogacía Española con los derechos humanos: la dignidad humana no admite excepciones. Los derechos humanos, tampoco.

Consulta las bases completas de la convocatoria de los XXVIII Premios de Derechos Humanos “Carlos Carnicer” de la Abogacía Española.

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