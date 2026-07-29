Abogacía Española culmina Upro, el mayor proyecto de formación en competencias digitales de la profesión de la abogacía

Webinars, podcast, SeñorIAs, campañas de dinamización y herramientas de IA convierten la formación en una experiencia de aprendizaje continua.

Abogacía Española amplía el alcance de Upro con iniciativas propias y acuerdos estratégicos con editoriales de IA Jurídica para acercar la innovación a los profesionales.

La verdadera transformación digital de la profesión llega cuando miles de profesionales deciden aprender a utilizarlas. Con esa realidad como punto de partida, el Programa de Competencias Digitales Upro cierra su recorrido después de meses de formación y acompañamiento a más de 25.400 abogadas y abogados en una de las mayores iniciativas de formación en competencias digitales de la profesión.

Impulsado por Red.es, en colaboración con Unión Profesional, y desarrollado por Abogacía Española junto a los Colegios de la Abogacía. Upro ha ido evolucionando durante estos meses hasta convertir la formación en una experiencia que ha ido más allá de la plataforma. A las sesiones se han sumado nuevos espacios de encuentro, contenidos divulgativos y formatos innovadores que han mantenido el aprendizaje vivo durante todo el programa.

Justicia digital

La inteligencia artificial, la ciberseguridad, la gestión de datos, la transformación digital del despacho o la justicia digital han marcado los ejes de un itinerario que ha combinado la formación online con más de 300 sesiones presenciales organizadas por los Colegios en toda España. Pero el recorrido no se ha detenido ahí.

A medida que avanzaba el programa, Abogacía Española fue enriqueciendo la experiencia formativa con iniciativas propias que llevaron el aprendizaje al siguiente nivel. A los contenidos del itinerario se sumaron webinars especializados (VER), entrevistas con los docentes (VER), masterclass sobre inteligencia artificial (VER), contenidos divulgativos y podcast (VER) que acercaron las competencias digitales al día a día de los despachos desde un enfoque más práctico y cercano.

Ese mismo impulso dio lugar a “Desbloqueando al Abogad@ Digital” (VER), una campaña que convirtió el progreso de los participantes en un recorrido representado por seis avatares, cada uno vinculado a una de las competencias del programa y concebidos para acompañar a los alumnos durante su aprendizaje. Como parte de esta iniciativa, Abogacía Española estrenó SeñorIAs (VER), la miniserie de ficción desarrollada íntegramente con IA y que, a través del humor y de situaciones reconocibles, acerca los contenidos del programa desde un lenguaje diferente, innovador y cercano.

Ese acompañamiento no termina con el último módulo. Fruto de los acuerdos alcanzados por Abogacía Española con algunas de las principales editoriales en IA jurídica, quienes hayan completado Upro podrán acceder a un conjunto de recursos pensados para que la innovación siga formando parte de su actividad profesional una vez cerrado el programa.

Entre esos beneficios se encuentra el acceso a herramientas como Vincent AI (vLex part of Clio), Helena (Sepín), Tirant PRIME (Tirant lo Blanch) y GenIA-L (Lefebvre); la Guía Práctica de la Inteligencia Artificial, elaborada conjuntamente por Aranzadi LA LEY y Abogacía Española; y un bono de 100 BuroSMS y SMS e-Mensajes proporcionado por el propio Consejo.

“Desde el principio entendimos que Upro debía ser mucho más que un programa formativo. Queríamos acompañar a la profesión durante todo el proceso, acercar la tecnología desde una perspectiva útil y demostrar que innovar también consiste en crear nuevas formas de aprender. El resultado ha sido un proyecto construido entre muchas instituciones, pero siempre con el objetivo de que ningún profesional se quede atrás en la transformación digital" afirma Alfredo Sánchez-Rubio Triviño, coordinador del proyecto Upro en Abogacía Española y decano del Colegio de Abogados de Zaragoza.

Colaboración con Lefebvre

Además, gracias a la colaboración con las editoriales vLex part of Clio y Tirant lo Blanch, los participantes en Upro han podido optar a sorteos (VER) de licencias anuales y semestrales de sus soluciones de IA jurídica, una iniciativa con la que Abogacía Española reconoce su implicación en el programa y facilita el acceso a algunas de las plataformas más avanzadas del sector.

Upro también ha servido para abrir espacios de reflexión sobre el futuro de la profesión, jornadas, encuentros institucionales y la presentación del Libro Blanco sobre el uso de la Inteligencia Artificial en la abogacía que han acompañado un proyecto que impulsa una conversación compartida sobre cómo integrar la tecnología con criterio jurídico y al servicio de una mejor atención a la ciudadanía.

Con la clausura de Upro concluye un programa, pero permanece un legado que va mucho más allá de las horas de formación. Miles de abogadas y abogados afrontan una nueva etapa con más preparación, más herramientas y la única acreditación oficial que los reconoce como Abogad@ Digital. Porque la mejor forma de anticiparse al cambio siempre es estar preparado para liderarlo.

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