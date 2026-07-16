Abogacía Española da un paso al frente para reforzar la seguridad jurídica de los ciudadanos en materia tributaria

Su misión es reforzar la seguridad jurídica, mejorar la calidad normativa y contribuir a la protección de los derechos y garantías de los contribuyentes.

El Consejo Asesor de Derecho Tributario es un órgano estratégico integrado por 11 profesionales procedentes de la abogacía, la judicatura, la enseñanza y la Administración.

La complejidad creciente del sistema tributario plantea nuevos desafíos para los ciudadanos, las empresas y los profesionales del Derecho. En un contexto en el que el Derecho Tributario se ha consolidado como la especialidad jurídica con mayor crecimiento en España, duplicando su volumen de negocio desde 2019, aportar claridad allí donde esa complejidad puede generar incertidumbre es el propósito con el que Abogacía Española ha presentado este miércoles su nuevo Consejo Asesor de Derecho Tributario (CADT). Se trata de un órgano estratégico integrado por 11 destacados especialistas que contribuirán al análisis de los principales retos del sistema tributario y a la elaboración de propuestas para fortalecer la seguridad jurídica y la protección de los derechos de los contribuyentes.

Durante la presentación el 15 de julio, el presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador Gónzalez, explicaba que el nuevo órgano responde a la necesidad de incorporar conocimiento experto allí donde el ordenamiento jurídico exige cada vez una mayor especialización. González ha destacado que el nuevo Consejo Asesor aspira a convertirse en un referente en Derecho Tributario desde la perspectiva de la Abogacía, promoviendo la defensa de los derechos y garantías de los contribuyentes, el fortalecimiento de la seguridad jurídica y la mejora de la calidad normativa.

La creación del CADT coincide con un momento de especial dinamismo para el Derecho Tributario. Según los últimos datos elaborados por Abogacía Española a partir de la información oficial del Instituto Nacional de Estadística (INE), la facturación de esta especialidad ha pasado de 654 millones de euros en 2019 a cerca de 1.388 millones en 2024, lo que supone un crecimiento acumulado del 112 %, muy por encima de la evolución del conjunto del sector jurídico.

El CADT nace como un espacio permanente de análisis y reflexión para estudiar la evolución del sistema tributario y formular propuestas que contribuyen a una regulación más clara, estable y predecible. Entre sus objetivos figuran también impulsar el diálogo institucional, favorecer la colaboración con las administraciones públicas, promover la formación especializada y elaborar estudios e informes que ayuden a mejorar la calidad del sistema.

11 referentes del Derecho Tributario

El nuevo Consejo Asesor reúne a 1 profesionales de reconocido prestigio procedentes de distintos ámbitos del Derecho, una composición que refleja la voluntad de integrar conocimiento académico, experiencia institucional y práctica profesional para abordar los desafíos del sistema tributario desde una visión plural y multidisciplinar.

Los miembros del Consejo Asesor son:

José Manuel Almudí , decano de la Facultado de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid.

, decano de la Facultado de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. Bernardo Bande , presidente de la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF).

, presidente de la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF). Gabriel Casado , catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Complutense de Madrid.

, catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Complutense de Madrid. Pablo Chico , catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Rey Juan Carlos.

, catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Rey Juan Carlos. Maximino Linares , abogado del Estado y especializado en litigación tributaria.

, abogado del Estado y especializado en litigación tributaria. Sandra González de Lara, magistrada del Tribunal Supremo.

magistrada del Tribunal Supremo. Cristina Llop, consejera y tesorera de Abogacía Española.

consejera y tesorera de Abogacía Española. Antònia Martí , consejera de Abogacía Española.

, consejera de Abogacía Española. Manuel Mata , consejero de Abogacía Española.

, consejero de Abogacía Española. Saturnina Moreno , catedrática Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Castilla-La Mancha.

, catedrática Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Castilla-La Mancha. José Andrés Sánchez, abogado y catedrático de Derecho Financiero y Tributario.

Administraciones tributarias

El principal reto de este Comité es el de estudiar y generar debate, proponiendo soluciones que contribuyan a un mejor equilibrio entre las funciones de las Administraciones tributarias y la protección de los derechos y garantías de los contribuyentes en un ámbito en el que la obligación de contribuir al sostenimiento del Estado del bienestar debe ir acompañada de un escrupuloso respeto a dichos derechos. La calidad normativa, la seguridad jurídica, la predecibilidad de las decisiones administrativas, el derecho de defensa y el secreto profesional serán algunos de los ámbitos en los que el Comité centrará sus análisis.

Además, se analizarán cuestiones más transversales como la revisión del régimen de plazos administrativos durante el mes de agosto en el ámbito tributario. El objetivo será analizar posibles fórmulas que permitan compatibilizar el normal funcionamiento de las Administraciones tributarias con una mejor conciliación del ejercicio profesional de los profesionales de la abogacía especializados en Derecho Tributario, garantizando al mismo tiempo la tutela efectiva de los derechos e intereses de los contribuyentes.

El nuevo órgano estudiará posibles mecanismos de flexibilidad o de inhabilidad parcial durante ese periodo que contribuyan a reforzar tanto la protección de los ciudadanos como la dignidad y las condiciones de ejercicio de los profesionales que los representan.

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