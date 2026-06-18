El presidente de Abogacía Española, Salvador González, ha asistido en Estrasburgo al acto de firma en el Consejo de Europa

El convenio refuerza el Estado de derecho y la protección de principios esenciales para el ejercicio de la profesión.

El presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González, ha participado hoy, junto al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en el acto de firma del Convenio del Consejo de Europa para la Protección de la Profesión de la Abogacía, en el Consejo de Europa (Estrasburgo). Este convenio, un instrumento internacional clave para la profesión de la abogacía, está destinado a reforzar las garantías para el ejercicio libre e independiente de la profesión y la protección del derecho de defensa.

España se suma, por tanto, a una iniciativa vinculante que la profesión considera un avance relevante para fortalecer el Estado de derecho y la protección de quienes desempeñan una función esencial en la defensa de los derechos y libertades de la ciudadanía.

“La firma de este Convenio representa un importante avance para la protección de la profesión y para la defensa de los principios que sustentan el Estado de derecho. Proteger a los abogados y sus instituciones es también proteger el derecho de los ciudadanos a una defensa independiente y efectiva”, ha señalado González.

Con la adhesión de España, son ya 34 los Estados que han suscrito el convenio, reflejo del amplio respaldo que ha recibido en Europa la necesidad de reforzar la protección de los abogados y abogadas y de preservar las garantías que hacen posible el ejercicio independiente de la defensa.

El Consejo General de la Abogacía Española ha defendido reiteradamente la necesidad de fortalecer la protección de la profesión. A través de su participación en organizaciones profesionales europeas e internacionales y de su implicación en iniciativas destinadas a denunciar situaciones de persecución o intimidación contra abogados por el ejercicio de su labor, tanto en nuestro país como a nivel internacional, la Abogacía Española ha trabajado para impulsar una mayor conciencia sobre la necesidad de reforzar las garantías de la profesión.

Protección para la abogacía

España cuenta ya con la reciente Ley Orgánica del Derecho de Defensa, una norma que refuerza y consolida las garantías esenciales para el ejercicio de la abogacía, indispensables para la protección efectiva de los derechos de la ciudadanía. A este avance se suma ahora el Convenio internacional, que proporciona una protección específica a los profesionales de la abogacía y refuerza las garantías necesarias para que puedan desempeñar su labor con plena independencia y libertad. Además, establece estándares comunes para los Estados firmantes e incorpora un mecanismo de supervisión destinado a velar por su adecuado cumplimiento.

Entre otras cuestiones, refuerza la protección de los abogados frente a amenazas, intimidaciones o injerencias por su ejercicio profesional, amplía las garantías de confidencialidad de las comunicaciones abogado-cliente, incorpora medidas en incautaciones de documentación profesional y crea un sistema internacional de seguimiento que vela por la aplicación de estos principios.

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