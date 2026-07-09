Abogacía Española reivindica la especialización como garantía para las víctimas de violencia de género

Abogacía Española reclama la asistencia letrada especializada, desde antes de la denuncia y durante todo el procedimiento judicial, para asegurar una protección integral.

Más de 130 profesionales debaten en Burgos, en las XIV Jornadas de Abogados y Abogadas contra la violencia de Género, cómo mejorar la protección de las víctimas y la respuesta institucional frente a la violencia de género y los delitos contra la libertad sexual.

Abogacía Española ha reivindicado este jueves 9 de julio la especialización para la protección de las víctimas en la inauguración de las XIV Jornadas contra la Violencia de Género, que se llevan a cabo en Burgos.

“La especialización debe estar en el centro de la respuesta. En materia de violencia de género no basta con conocer la norma, hay que comprender el fenómeno, saber identificar los riesgos y manejar la interrelación entre el proceso penal, las medidas civiles, la protección de menores, la extranjería, la asistencia social, la reparación económica y la atención psicológica”, ha señalado Marga Cerro, presidenta de la Comisión de Igualdad y vicesecretaria general de la Abogacía Española.

Cerro ha recordado la obligación de la abogacía en la formación porque que la violencia de género “exige una mirada jurídica integral, formación continua y especializada, sensibilidad profesional y coordinación con otros operadores. Exige explicar con rigor, pero también con humanidad”. Y reconoció la labor de los turnos especializados con los que cuentan los 83 Colegios de la Abogacía.

En la recepción de las jornadas de ayer, el presidente de Abogacía Española, Salvador González, puso en valor la labor de los profesionales que cada día acompañan a las víctimas. “Los abogados y abogadas son una pieza esencial en la protección de las víctimas de violencia de género. Su formación, especialización y compromiso garantizan el acceso a la justicia y a la defensa efectiva de los derechos de quienes más lo necesitan", señaló.

En la inauguración también han intervenido Cristina Ayala, alcaldesa de Burgos; Mónica Pérez, decana del Colegio de la Abogacía de Burgos; Borja Suárez, presidente de la Diputación de Burgos; y Fernando Rodríguez Santocildes, presidente de la Subcomisión de Violencia sobre las Mujeres de la Abogacía y presidente del Consejo de la Abogacía de Castilla y León.

Ayala ha destacado la labor de la abogacía como “pieza imprescindible en el acompañamiento personal y cercano a las víctimas”. Por lo que, como ha señalado, “no basta con conocer la ley, se necesita experiencia, sensibilidad, vocación y especialización”.

Pérez también ha remarcado la necesidad de una abogacía preparada porque “la violencia sobre la mujer nos exige una respuesta sería, contundente, comprometida y eficaz”. Pérez, junto a Rodríguez Santocildes, ha destacado el trabajo de la Subcomisión de Violencia sobre las Mujeres de Abogacía Española.

Por su parte, Suárez ha insistido en reforzar esta especialización centrándose en el marco rural: “Cuando hay que desplazarse muchos kilómetros, se recortan servicios y debemos llegar a todos, vivan donde vivan”.

Durante el arranque de la jornada se ha destacado especialmente el papel esencial de los abogados y abogadas especializados, ya que cuando una víctima acude a un profesional busca no solo defensa jurídica, sino también apoyo, confianza y acompañamiento. Además, se ha puesto el foco en la necesidad de evitar la revictimización y garantizar una tutela judicial efectiva que proteja a las mujeres durante todo el proceso. En este contexto, desde Abogacía Española se continúa reclamando la asistencia letrada especializada desde antes de la denuncia y a lo largo de todo el procedimiento judicial, como señala el presidente de Abogacía Española.

Una defensa que va más allá de la técnica jurídica

Durante dos días más de 130 abogados y abogadas especializados analizarán la protección de la infancia, las actividades en defensa de las víctimas del Observatorio de Violencia Doméstica y de Género del Poder Judicial, la responsabilidad civil derivada de estos delitos, los efectos prácticos de la reciente Ley de medidas de eficiencia del Servicio Público de Justicia, así como la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la materia.

Para ello participarán Mª Eugenia Prendes, fiscal de Sala de Violencia de Género de la Fiscalía General del Estado; Esther Rojo, vocal del CGPJ y presidenta del Observatorio; Antonio Gastaldi, fiscal delegado de Delitos contra la Administración Pública de la Fiscalía Provincial de Valencia, y Elisa Campoy, vicepresidenta de la Subcomisión de Violencia sobre las Mujeres.

También intervendrán Concepción Ortega, vicedecana del Colegio de la Abogacía de Córdoba; Javier Hernández, magistrado de la Sala 2ª del Tribunal Supremo; Borja Vigo, vicedecano del Colegio de Bizkaia y Mª Teresa Gonzalo, presidenta del Tribunal de Instancia de Burgos.

Durante el acto se ha recordado que 25 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas en el primer semestre de 2026, una cifra que evidencia que la lucha contra la violencia de género sigue siendo un desafío prioritario para el Estado de derecho.

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