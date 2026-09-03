Abogacía Española, asociaciones, colectivos y sindicato pondrán en marcha grupos de trabajo conjunto para concretar una propuesta común sobre el desarrollo reglamentario de la Pasarela al RETA

El Consejo General de la Abogacía Española y las principales asociaciones, colectivos y sindicato de mutualistas han coincidido este miércoles en la necesidad de agilizar al máximo la tramitación del reglamento que permitirá hacer efectiva la Pasarela al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).

Durante la reunión se ha decidido crear grupos de trabajo integrados por representantes de Abogacía Española, asociaciones, colectivos y sindicato, para concretar una propuesta común que contribuya a una tramitación ágil, segura y que dé respuesta a las necesidades de los mutualistas.

Por ello, el Consejo General de la Abogacía Española ha abierto el nuevo curso con una reunión convocada por su presidente, Salvador González, junto al presidente de la Comisión de Previsión Social de Abogacía Española, Ignacio Gally; con representantes de los distintos colectivos. El encuentro ha tenido como principal objetivo escuchar sus planteamientos y analizar las cuestiones que consideran prioritarias de cara al desarrollo reglamentario de la ley aprobada el pasado 23 de julio.

Durante la reunión, representantes de ANAMA, DEFENDA, Plataforma Pasarela al RETA, sindicato VENIA, ALA, Mutualistas sin Pensiones, ALTODO, Movimiento J2, Mutualistas Obligatorios y Complementarios, Mutualistas por el Futuro y Otro J2, han coincidido en la necesidad de que el reglamento avance con la máxima celeridad posible.

Las conclusiones del encuentro de hoy serán trasladadas al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. El presidente de Abogacía Española, Salvador González, ya abordó el desarrollo del reglamento con la ministra Elma Saiz el pasado 30 de julio, apenas una semana después de que el Congreso aprobara definitivamente la Pasarela, y el día anterior a su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

En aquella reunión, González pidió que la tramitación fuera ágil y que los colectivos afectados tuvieran voz en la elaboración del reglamento. Saiz se comprometió a tramitarlo con urgencia. El encuentro de este miércoles supone un paso más en ese proceso: escuchar ahora las prioridades de quienes llevan años reclamando una solución y trasladarlas al Ministerio en un momento decisivo para la aplicación de la ley.

“La aprobación de la ley fue un paso fundamental, y ahora queremos que la Pasarela sea una realidad cuanto antes. Los mutualistas llevan mucho tiempo esperando, por lo que el desarrollo reglamentario no debe generar nuevas demoras. Queremos escuchar a todos los colectivos, recoger sus prioridades y trasladarlas al Ministerio para contribuir a un reglamento ágil, seguro y que de respuesta a las necesidades de los profesionales afectados”, ha expresado Salvador González, presidente de Abogacía Española.

Un trabajo sostenido con los colectivos

La llegada de la Pasarela al RETA pone fin a una larga etapa de reivindicación, pero no al trabajo pendiente. Hace más de tres años, asociaciones, plataformas, sindicatos y profesionales comenzaron a movilizarse ante la situación de mutualistas que, después de décadas de ejercicio y cotización, afrontaban su jubilación con prestaciones insuficientes.

Lo que entonces parecía una reforma difícil de alcanzar, fue sumando apoyos y acabó entrando de lleno en la agenda política. Abogacía Española ha acompañado ese recorrido manteniendo la interlocución con los colectivos y llevando sus reivindicaciones ante los grupos parlamentarios, el Gobierno y las instituciones europeas. En el Parlamento Europeo defendió una Pasarela voluntaria, sin pérdidas y con garantías; y durante la tramitación de la ley reclamó reiteradamente mejorar el texto y ampliar su alcance. El amplio consenso sobre la necesidad de encontrar una solución permitió finalmente sacar adelante la reforma el pasado 23 de julio. Ahora el desafío es conseguir que la Pasarela pueda ponerse en marcha cuanto antes.

Queda además una cuestión pendiente, Abogacía Española mantiene su compromiso de seguir trabajando para encontrar una respuesta para los profesionales que han quedado fuera de la Pasarela.

Muchas gracias Tu solicitud ha sido registrada correctamente. Revisa tu email para acceder al contenido solicitado Si quieres acceder a todo este contenido sin restricciones solicita ahora una demostración gratuita de El Derecho Internet Mementos CERRAR Lo sentimos mucho. Has excedido el número de peticiones de información disponibles. CERRAR Enviando Descargar contenido Introduce tu nombre, dirección de correo y descarga el contenido Nombre Email Acepto la política de privacidad y protección de datos