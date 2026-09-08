Su incorporación amplía la práctica de Corporate y M&A de la firma y su actividad vinculada al ecosistema emprendedor

Cárdenas cuenta con una trayectoria especialmente vinculada al asesoramiento a startups, compañías tecnológicas e inversores.

Con este fichaje, Across Legal amplía su práctica de Corporate y M&A y su asesoramiento a startups, empresas en crecimiento e inversores, uno de los ámbitos en los que la firma viene centrando su actividad.

Licenciado en Derecho por ICADE (E-1), Juan Cárdenas ha desarrollado su trayectoria profesional en el asesoramiento mercantil a compañías de base tecnológica y proyectos emprendedores en distintas fases de desarrollo. A lo largo de su carrera ha ejercido tanto en despachos de abogados como de forma independiente y, posteriormente, como General Counsel in house, una experiencia que le ha permitido conocer de primera mano las necesidades legales y estratégicas de las empresas.

En 2024 puso en marcha su propio proyecto especializado en el asesoramiento jurídico a startups, emprendedores e inversores. Desde esta iniciativa ha acompañado a numerosas compañías en materias como la constitución y puesta en marcha de sociedades, rondas de financiación, pactos de socios, gobierno corporativo, planes de incentivos para empleados (ESOP y phantom shares), contratación mercantil y operaciones de inversión y M&A.

Además de su actividad profesional, Cárdenas participa de forma habitual en iniciativas vinculadas al ecosistema emprendedor organizadas por universidades, aceleradoras e instituciones, contribuyendo a la difusión de buenas prácticas jurídicas entre emprendedores e inversores.

Ignacio Lacasa, socio director de Across Legal SLP, destaca que “la experiencia de Juan asesorando a startups e inversores, unida a su conocimiento del negocio desde la perspectiva in house, encaja muy bien con nuestra práctica de Corporate y M&A y con el tipo de asesoramiento que queremos ofrecer a las empresas en crecimiento”.

Por su parte, Juan Cárdenas señala que uno de sus principales objetivos en esta nueva etapa será “continuar trabajando para cerrar la brecha que existe a día de hoy entre el mundo del emprendimiento y el de los despachos de abogados”, acercando el derecho a las necesidades reales de fundadores, inversores y compañías en crecimiento.

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