El memorando cuenta con un plan de acción y un cronograma que servirá para concretar la cooperación

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha rubricado un memorando de entendimiento (MoU) que cuenta con un plan de acción y un cronograma que servirá para concretar la cooperación y el intercambio de información y buenas prácticas.

España y México han acordado estrechar su colaboración en IA, supercomputación, conectividad y ciberseguridad. Así se establece en el acuerdo que el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha firmado con el director de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones de México, José Antonio Peña Merino.

El acuerdo incorpora un amplio listado de áreas de colaboración, desde la IA, la supercomputación y los centros de datos a la conectividad, la ciberseguridad, el uso de tecnologías digitales para la gestión de desastres naturales y el cambio climático, pasando por la digitalización de los servicios públicos, la identidad digital y la formación en capacidades digitales.

"México y España podemos y debemos ser la tercera vía digital. La vía que colabora y apuesta por los datos interoperables, los modelos abiertos y la cooperación en supercomputación, como ya lo hace el Barcelona Supercomputing Center con la supercomputadora Coatlicue que está construyendo México", ha valorado el ministro Óscar López tras la firma del MOU.

El memorando cuenta con un plan de acción y un cronograma que servirá para concretar la cooperación, que podrá consistir en desarrollo de programas conjuntos; intercambio de información y buenas prácticas; visitas mutuas; organización y participación conjunta en conferencias, simposios o cursos, entre otros.

Este acuerdo supone un paso más en la línea de colaboración que España y México venían manteniendo en los últimos años, contemplada en el memorando de entendimiento firmado en 2024 entre Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) de México o los acuerdos firmados por el Barcelona Supercomputing Center (BSC), por un lado, con instituciones científicas mexicanas para impulsar la supercomputación y la IA en México, y por otro con el Instituto Politécnico Nacional de México, que sentó las bases para integrar el sistema de supercómputo de América Latina en el ecosistema europeo (EuroHPC).

Empresas españolas en México

Durante su visita a Ciudad de México, el ministro Óscar López ha aprovechado para visitar las instalaciones de dos empresas españolas instaladas en la ciudad, Veridas, especializada en identidad digital, biometría y prevención del fraude y el Centro de Ciberseguridad de Indra, el segundo centro de operaciones de ciberseguridad de la compañía a nivel mundial.

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