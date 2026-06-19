AECEM-Embajadora-de-la-Casilla-Empresa-Solidaria

Este reconocimiento refuerza el papel de las asesorías como prescriptores de buenas prácticas empresariales

Un año más se pone en valor la implicación de AECEM en la difusión de una herramienta que contribuye a fortalecer el compromiso social del tejido empresarial español.

La Asociación Española de Consultores de Empresa (AECEM) ha sido reconocida por la Plataforma del Tercer Sector como nueva Embajadora de la Casilla Empresa Solidaria, una iniciativa que permite a las empresas destinar el 0,7% de la cuota íntegra de su Impuesto de Sociedades a proyectos de interés social sin asumir ningún coste adicional.

Asesorías y despachos profesionales

La Plataforma del Tercer Sector representa a cerca de 28.000 entidades sociales. La entidad ha destacado la capacidad de AECEM para acercar esta iniciativa a miles de empresas a través de sus asociados.

Con este nombramiento, AECEM pasa a formar parte de la red de entidades embajadoras. Su encargo es promover la Casilla Empresa Solidaria. También sensibilizar a las empresas sobre la importancia de incorporar la sostenibilidad y el compromiso social en su gestión diaria.

Según destacó Luciano Poyato, presidente de la Plataforma del Tercer Sector, la incorporación de AECEM supone un avance significativo. Reconoció que los asesores de empresas son aliados estratégicos para trasladar esta iniciativa al conjunto del tejido empresarial, especialmente a las pymes.

Cultura empresarial comprometida

Durante el acto de reconocimiento, Ana Mato, presidenta de AECEM puso en valor el papel que desempeñan los asesores en la evolución de las empresas hacia modelos más responsables. En este sentido, señaló que los profesionales del asesoramiento no solo acompañan a las empresas en el cumplimiento de sus obligaciones legales y fiscales. «Los asesores también contribuyen a transmitir valores y cultura empresarial», aseguró.

Una visión que encaja plenamente con la misión de AECEM de impulsar un asesoramiento profesional que genere valor para las empresas y para la sociedad.

Casilla Empresa Solidaria

La Casilla Empresa Solidaria ofrece a todas las empresas que presentan el Impuesto de Sociedades la posibilidad de destinar el 0,7% de su tributación a financiar proyectos sociales desarrollados por entidades del Tercer Sector. Se trata de una decisión voluntaria que no supone ningún coste adicional para la empresa ni incrementa la cantidad a pagar en el impuesto.

Para marcarla, basta con seleccionar la opción «Otros caracteres – Fines sociales» en la:

Casilla 00073 del modelo 200.

Casilla 069 del modelo 220.

Los fondos obtenidos se destinan a iniciativas que trabajan por la inclusión social, la lucha contra la pobreza, la igualdad de oportunidades y la protección de los derechos de las personas más vulnerables.

Compromiso con la responsabilidad empresarial

Como entidad de referencia del sector del asesoramiento empresarial, AECEM considera que las asesorías desempeñan un papel fundamental a la hora de informar y acompañar a las empresas en la toma de decisiones que generan impacto positivo.

La incorporación a la red de Embajadores de la Casilla Empresa Solidaria supone un paso más en el compromiso de la asociación con una empresa más responsable, sostenible y comprometida con la sociedad.

Desde AECEM, un año más se seguirá trabajando para que asesorías y empresas conozcan la Casilla Empresa Solidaria. Igualmente, se impulsarán acciones para su difusión. Si quieres más información visita la web: Casilla Empresa Solidaria

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