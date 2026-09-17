Los expertos de AEDAF debaten estos días en Santander las políticas fiscales públicas y jurisprudencia de la fiscalidad de las operaciones inmobiliarias

El presidente de la Asociación Española de Asesores Fiscales, AEDAF, ha defendido las políticas fiscales como medidas que pueden contribuir “a aliviar parte de los problemas que afectan al mercado inmobiliario”.

En el discurso inaugural que ha pronunciado en el Curso de Verano AEDAF en Santander, el presidente de AEDAF ha recordado el importante papel que desempeña el aspecto tributario de las operaciones inmobiliarias, en particular en el ámbito autonómico: “el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados representa más de la mitad de la recaudación de los tributos cedidos gestionados directamente por las comunidades autónomas de régimen común, a lo que hay que añadir la importancia de los bienes inmuebles en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y en el Impuesto sobre el Patrimonio”.

Bande ha citado también otros impuestos locales y estatales que inciden en la fiscalidad de las operaciones inmobiliarias “como el IVA, el IRPF, el Impuesto sobre Sociedades, el IBI, la plusvalía municipal o el ICIO”.

El presidente de AEDAF ha reclamado “criterios claros y previsibles que permitan al contribuyente saber a qué atenerse antes de tomar sus decisiones. En un ámbito de tanta trascendencia económica, la seguridad jurídica es clave”, para concluir que “la fiscalidad, por sí sola, difícilmente puede corregir los efectos de un marco normativo que no ofrezca suficiente seguridad y confianza. Pero sí puede contribuir, facilitando operaciones e incentivando determinadas decisiones”.

En el acto de inauguración han acompañado al presidente Juan Manuel Herrero de Egaña, vocal responsable de Estudios e Investigación y de Relaciones Institucionales de AEDAF y Manuel Torreiro, delegado territorial de AEDAF en Cantabria.

La Asociación Española de Asesores Fiscales, AEDAF, celebra hasta este viernes una nueva edición de su Curso de Verano en Santander, con la presencia de algunos de los expertos tributarios más importantes del país en el Palacio de la Magdalena.

Muchas gracias Tu solicitud ha sido registrada correctamente. Revisa tu email para acceder al contenido solicitado Si quieres acceder a todo este contenido sin restricciones solicita ahora una demostración gratuita de El Derecho Internet Mementos CERRAR Lo sentimos mucho. Has excedido el número de peticiones de información disponibles. CERRAR Enviando Descargar contenido Introduce tu nombre, dirección de correo y descarga el contenido Nombre Email Acepto la política de privacidad y protección de datos