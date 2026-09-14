Cuenta con más de 20 años de experiencia en asesoría jurídica, compliance y ESG

Afianza ha fichado a Álvaro Martín como director de Asesoría Jurídica Corporativa, que asume la coordinación integral de todos los asuntos jurídicos de la Firma, desde el gobierno corporativo y compliance hasta la protección de datos, la prevención del blanqueo de capitales y la gobernanza en Inteligencia Artificial, entre otros.

Álvaro Martín se incorpora a Afianza procedente de Grupo Amara NZero, multinacional especializada en energía y logística con presencia en 10 países. A lo largo de más de dos décadas en la compañía, ha asumido distintos roles como General Counsel, Chief Compliance Officer, Data Protection Officer y Chief Sustainability Officer. A lo largo de su trayectoria ha liderado el programa corporativo de seguros, la certificación como bono verde de una emisión de 270 millones de euros conforme a Green Bond Principles y el diseño del marco global de gobierno corporativo y Compliance del grupo, entre otros hitos.

Además, Álvaro Martín imparte clase en EAE Business School y ha colaborado como docente en el máster en Negocio y Derecho Energético de Cremades & Calvo-Sotelo y la Universidad CEU.

Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y cuenta con un Executive MBA por Nebrija Business School. Formación en IA Governance por IE Law School y la certificación de Compliance and Ethics Professional de la SCCE.

“Estoy muy ilusionado de incorporarme a una firma como Afianza, con una visión muy completa de las necesidades y que se encuentra en plena fase de crecimiento. Afronto esta nueva etapa con el compromiso de reforzar la asesoría jurídica y acompañar a la Firma ante los nuevos desafíos normativos y de gobernanza”, afirma Álvaro Martín, director de Asesoría Jurídica Corporativa de Afianza.

Por su parte, Rafael Vázquez Romero, director general Corporativo de Afianza, ha señalado que “Álvaro tiene un perfil con un dominio técnico muy amplio y una experiencia en entornos empresariales de alta complejidad. Su incorporación llega en el mejor momento para Afianza y nos da una base muy sólida para seguir siendo una Firma relevante para el sector”.

Este nombramiento se suma a los recientes de David Casas como director de Consultoría, Guillermo Pérez-Montero como director de Operaciones e Integraciones de Negocio o Rafael Vázquez Romero como director general corporativo, entre otros.

Afianza cerró 2025 con una facturación de 83,2 millones de euros, un 53% más que los 54,3 millones del año anterior, y cuenta en la actualidad con casi 1.500 profesionales en los principales ejes de la geografía española.

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