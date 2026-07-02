Afianza incorpora a David Casas como director de Consultoría

Cuenta con más de 20 años de experiencia en consultoría y dirección

Afianza ha incorporado a David Casas como director de Consultoría, con el objetivo de liderar el crecimiento de las empresas clientes dentro del plan estratégico de expansión de Afianza de reforzar las capacidades de sus áreas de negocio.

David Casas cuenta con una experiencia de 20 años en consultoría y dirección general, donde ha liderado proyectos de crecimiento de grandes organizaciones. En su nuevo rol, liderará los planes estratégicos de crecimiento y de mejora operacional de los clientes de la firma.

Antes de su reincorporación a Afianza, donde ya trabajó entre 2018 y 2019 como director de Consultoría, David Casas dirigió durante tres años la transformación en B&B Hotels Iberia, liderando un cambio organizativo que hizo posible la apertura de más de 30 hoteles. Previamente lideró la transformación de negocio del grupo Foodbox-Lateral durante más de un año. También ocupó el cargo de director general en Bere Casillas y desarrolló proyectos estratégicos en Grupo VIPS.

David Casas está especializado en planes estratégicos para el crecimiento de negocio y diseño de modelos operativos para empresas medianas y grandes, y cuenta con una amplia experiencia en procesos de expansión, digitalización y optimización de resultados. Su incorporación a Afianza aporta un enfoque práctico y una visión transversal del negocio, elementos clave que impulsarán de forma significativa el desarrollo de la firma.

David Casas compagina su actividad profesional con la docencia como director del Máster en Emprendimiento e Innovación de EAE Business School y como mentor de startups en IE Business School y la Red de Mentores de Madrid. Además, es colaborador experto en Estrategia e Innovación en Onda Cero.

Es ingeniero aeronáutico por la Universidad Politécnica de Madrid y cuenta con un MBA por IE Business School. Asimismo, cuenta con formación complementaria en Dirección Comercial, Project Management y Business Process Management por IE Business School, entre otros.

“Regreso a Afianza en un momento especialmente relevante para la firma, con un plan de expansión ambicioso enfocado en el desarrollo del segmento de empresas medianas. A lo largo de estos años he tenido la oportunidad de trabajar en sectores muy diversos, desde hostelería y retail hasta moda, lo que me ha permitido confirmar que, aunque cada negocio tiene sus particularidades, todos comparten la necesidad de una estrategia bien definida y un modelo operativo sólido. Mi objetivo es poner al servicio de nuestros clientes toda la experiencia acumulada en mi trayectoria profesional, acompañándolos en su crecimiento sostenible, en la mejora de su rentabilidad y en la preparación de sus organizaciones para afrontar con éxito los retos del futuro”, afirma David Casas, director de Consultoría de Afianza.

Por su parte, Víctor Torrico, director general de Afianza, ha señalado que “el nombramiento de David refuerza nuestro compromiso con el crecimiento y la transformación de las empresas medianas españolas. David aporta una visión integral del negocio y una experiencia demostrada en la gestión de transformaciones complejas en sectores muy diversos. Su perfil encaja perfectamente con nuestro plan estratégico de expansión y con nuestra apuesta por ofrecer servicios de consultoría de alto nivel”.

El nombramiento de David Casas se enmarca en el plan estratégico de crecimiento y diversificación de Afianza en 2026 y se une a los últimos nombramientos de Miguel Ángel Araque Salmerón como socio de Tributario, de Guillermo Pérez-Montero como director de Operaciones e Integraciones de Negocio y de Rafael Vázquez Romero como nuevo director general corporativo.

La compañía alcanzó los 83,2 millones de euros de facturación en 2025, lo que supone un crecimiento de un 53% respecto al año anterior, en el cual la firma facturó 54,3 millones de euros. Afianza cuenta ya con casi 1.200 profesionales y una presencia en los principales ejes de la geografía española.

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