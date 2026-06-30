Alfonso Carrillo y Jorge Perujo lanzan Mirlo, un despacho con vocación iberoamericana diseñado para la nueva era de la abogacía

Gracias al uso de la inteligencia artificial la firma gana en eficiencia y mantiene una estructura ligera que le permite ofrecer a sus clientes un asesoramiento cercano y estratégico.

Mirlo es un despacho de abogados especializado en asuntos complejos con dimensión internacional, fundado por Alfonso Carrillo y Jorge Perujo.

Los abogados Alfonso Carrillo y Jorge Perujo han puesto en marcha Mirlo, un despacho especializado en asuntos complejos con dimensión internacional, con sede en Madrid y una marcada actividad entre España y Latinoamérica.

La firma articula su actividad alrededor de dos grandes áreas —Litigación y Arbitraje, dirigida por Alfonso Carrillo, y Corporate y M&A, dirigida por Jorge Perujo—, ofreciendo además asesoramiento integral en fiscal, laboral, inmobiliario, reestructuraciones e insolvencias, derecho financiero y penal económico. Mirlo cuenta asimismo con una práctica especialmente desarrollada en deporte y entretenimiento, sectores en los que sus profesionales acumulan una sólida experiencia tanto en asesoramiento como en resolución de controversias.

“Estamos trabajando en el primer arbitraje que CAM Santiago ha reenviado a CIIAM Madrid tras firmar un convenio el año pasado. Es un ejemplo perfecto de nuestras capacidades internacionales y enfoque iberoamericano”, explica Alfonso Carrillo, que fue socio de Bird & Bird antes de fundar la firma, y que cuenta con más de 20 años de experiencia en la resolución de conflictos empresariales.

“El Derecho es una herramienta para conectar personas y hacer avanzar sus proyectos. Estamos muy orgullosos de estar representando los intereses de empresas importantes a los dos lados del charco”, añade Jorge Perujo, que fue socio de Ontier, donde estuvo a cargo de la apertura de la oficina de Chile y de las operaciones del despacho en Sudamérica.

Vocación iberoamericana

“Haber vivido y trabajado en Latinoamérica nos permite conocer la realidad de los mercados en los que operan nuestros clientes; anticipar y cubrir mejor sus necesidades”, señala Perujo.

Mirlo presta especial atención a los asuntos que conectan Europa y Latinoamérica, acompañando tanto a empresas españolas que invierten o se implantan en la región como a inversores y empresarios latinoamericanos que aterrizan en España, actuando como punto de encuentro natural entre ambos entornos jurídicos.

La firma cuenta con una red de despachos aliados en Bogotá, Ciudad de México, Lima y Santiago de Chile, lo que le permite dar soporte local a sus clientes en ambas direcciones. Esta vocación bidireccional se refleja también en su propio equipo en Madrid, que incluye abogados de origen chileno, colombiano, mexicano y venezolano.

Diseñado tras la irrupción de la inteligencia artificial

Desde su origen, Mirlo se ha concebido como una firma adaptada a un nuevo contexto tecnológico en el que la inteligencia artificial transforma la forma de prestar servicios jurídicos. Para sus fundadores, la IA no sustituye el criterio jurídico, pero sí permite eliminar capas de estructura y dedicar más tiempo al asesoramiento estratégico, a la anticipación de riesgos y a la relación directa con el cliente.

“La inteligencia artificial no cambia la esencia de la abogacía, pero sí cambia la forma en la que debe organizarse un despacho. Queremos una firma con menos estructura y más talento; menos burocracia y más socios cerca del cliente”, señala Carrillo.

La firma, con sede en la calle Claudio Coello 33 de Madrid y formada actualmente por 12 profesionales, inicia ahora una nueva etapa con el lanzamiento de su página web y la consolidación de un proyecto que aspira a convertirse en un referente para las empresas que desarrollan su actividad entre Europa y Latinoamérica.

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