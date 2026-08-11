ANDEMA alerta del grave riesgo que supone utilizar gafas no homologadas o falsificadas durante el eclipse solar

El eclipse total del Sol será el 12 de agosto.

Las gafas deben cumplir la norma internacional ISO 12312-2) y, además, haberse sometido a un Examen UE, incluir Declaración UE de Conformidad y disponer del marcado CE.

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Irregularidad administrativa

La Asociación para la Defensa de la Marca (ANDEMA), pide extremar las precauciones a la hora de adquirir gafas para observar el eclipse y, siempre, evitar todas las que se comercialicen en canales de venta no oficiales o ilegales, dado que no existe garantía sobre su origen, autenticidad, ni sobre el cumplimiento de los requisitos de seguridad exigibles.

Después de conocerse la retirada del mercado de seis modelos de gafas para observar el eclipse solar del 12 de agosto, ANDEMA recuerda la importancia que tiene que toda la población adquiera siempre productos homologados y que superen los controles de calidad exigidos por la normativa.

Producto falsificado

En esta ocasión, adquirir un producto falsificado o no homologado puede ir mucho más allá del perjuicio económico que genera este mercado ilícito. De hecho, puede poner directamente en riesgo la salud de las personas y provocar daños oculares graves.

Gerard Guiu, director general de ANDEMA, advierte que “una falsificación nunca es una compra inocua: destruye actividad económica y empleo, y alimenta a las mafias. Pero en este caso hay algo todavía más importante: quien adquiere unas gafas falsas o no homologadas creyendo que le protegen para observar un eclipse puede estar poniendo en riesgo su propia vista. El daño puede ser irreversible”.

ANDEMA insiste en que, antes de adquirir cualquier producto —ya sean gafas para el eclipse, juguetes o cosmética—, conviene comprobar que cuenta con el marcado y la normativa correspondientes, adquirirlo en establecimientos de confianza y desconfiar de precios y canales que no ofrezcan garantías, ya que la falta de homologación y la falsificación son dos caras del mismo riesgo para la salud y la seguridad de los consumidores.

Irregularidad administrativa

La asociación recuerda además que la falsificación no es una mera irregularidad administrativa. La comercialización de productos falsificados puede constituir un delito contra la propiedad industrial y, cuando estos productos ponen en peligro la seguridad de los consumidores o llegan a provocar lesiones, pueden derivarse además otras responsabilidades penales en función de las circunstancias concretas. En productos destinados a proteger la vista frente a la radiación solar, el riesgo adquiere una dimensión especialmente grave.

El Ministerio de Consumo recomienda la adquisición de gafas únicamente en canales oficiales, tiendas especializadas o distribuidores que recomiende las entidades científicas. Las gafas para eclipse son Equipos de Protección Individual (EPI) de Categoría II que deben someterse a un Examen UE, deben incluir Declaración UE de Conformidad y llevar el marcado CE. Únicamente pueden considerarse seguras aquellas gafas que cumplan la norma internacional ISO 12312-2:2015, adoptada en España como UNE EN ISO. Esta normativa establece los requisitos de seguridad fotobiológica, calidad de filtro y resistencia del material.

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