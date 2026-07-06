Aprobadas las bases que regularán los Premios de Derechos Humanos en la Justicia

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha aprobado las bases que regulan los premios que, a propuesta del Grupo de Trabajo de Derechos Humanos, otorgará el órgano de gobierno de los jueces a aquellas personas, instituciones, asociaciones y entidades públicas o privadas que destaquen por su contribución a la promoción, defensa y protección de los derechos humanos en el ámbito de la justicia.
La creación de estas distinciones se acordó el pasado 5 de mayo por el Grupo de Trabajo de Derechos Humanos, que preside el vocal Carlos Hugo Preciado, y que integran los/as también vocales José Luis Costa Pillado, Esther Rojo Beltrán, Isabel Revuelta de Rojas e Inés Herreros Hernández. La primera convocatoria de los premios se abrirá a partir de la publicación en el Boletín Oficial del Estado de las bases reguladoras aprobadas hoy por el Pleno.
Con la creación de los premios a los derechos humanos en la Justicia, el CGPJ pretende dar mayor visibilidad a la labor desarrollada tanto por particulares como por instituciones, organizaciones y entidades públicas y privadas en la protección, promoción y defensa de los derechos humanos en el ámbito de la justicia, contribuyendo así al fortalecimiento del Estado de Derecho y a la construcción de una sociedad más justa, inclusiva y democrática.
El jurado que decidirá los premios, que se entregarán anualmente, estará compuesto por la presidenta del Tribunal Supremo y del CGPJ, Isabel Perelló, y por los miembros del Grupo de Trabajo de Derechos Humanos.