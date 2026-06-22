Esta integración suma un equipo de 15 profesionales en la división de Consultoría de la oficina de Valencia liderados por Tomás Guillén, director general de Grupo Ifedes

Auren ha incorporado a la firma valenciana Ifedes con el objetivo de reforzar sus capacidades en consultoría estratégica, desarrollo de mercado y transformación organizativa.

Con más de 30 años de trayectoria, Ifedes se ha consolidado como una firma de referencia en el acompañamiento a empresas en sus procesos de crecimiento, especializándose en la orientación al mercado, la transformación de modelos de negocio y el desarrollo estratégico desde un enfoque integral.

Esta integración permitirá fortalecer la división de Consultoría de Auren incorporando un equipo multidisciplinar de 15 profesionales con amplia experiencia en estrategia, marketing, ventas, internacionalización, innovación, organización y gestión del cambio.

Al frente del equipo se incorpora como socio Tomás Guillén que cuenta con una amplia trayectoria en consultoría estratégica, innovación, emprendimiento e inversión, siendo director general de Grupo Ifedes desde 1992.

Guillén cuenta además con una destacada vinculación al ecosistema emprendedor y de inversión. Fue presidente fundador de la red nacional de business angels BIGBAN, y, durante más de 20 años, ha participado como emprendedor e inversor en más de 50 empresas. Ha sido presidente de la Asociación de empresas de Consultoría de la Comunidad Valenciana y miembro de la Junta Directiva de la Federación Española de Empresas Consultoras FENAC-CEOE. Así como, miembro de la Junta Directiva de la Confederación Empresarial Valenciana CEPYMEV – CEV.

Ifedes ha desarrollado durante más de tres décadas un modelo propio orientado a acelerar la adaptación de las organizaciones al mercado, combinando el desarrollo de negocio (Market Development) con la gestión del cambio interno (Change Management). Este enfoque estratégico e integral permite acompañar a las compañías desde la definición estratégica hasta la implantación operativa de los proyectos, alineando personas, procesos y mercado.

La firma tiene, además, una sólida experiencia trabajando junto a instituciones, agrupaciones sectoriales e institutos tecnológicos, contribuyendo al impulso de la competitividad empresarial y al desarrollo económico del territorio.

Esta integración refuerza las capacidades que Auren ya venía desarrollando en ámbitos como logística, cadena de suministro, gestión de procesos, estrategia y analítica de negocio o la optimización de costes. A partir de esta base, Auren amplía su propuesta de valor en ámbitos como la transformación empresarial, marketing y desarrollo de mercado, dinamización comercial y experiencia de cliente, internacionalización o innovación, ofreciendo un enfoque más completo e integrado para acompañar a las empresas en sus retos de crecimiento y eficiencia.

En palabras de Mario Alonso, presidente de Auren, “esta integración refuerza nuestra apuesta por el crecimiento en Consultoría y por la incorporación de equipos con una sólida trayectoria y una visión muy alineada con nuestro modelo de acompañamiento a clientes. Ifedes aporta experiencia, conocimiento del mercado y una cultura de creación de valor que encaja plenamente con Auren”.

Por su parte, Guillermo Giménez, socio de Consultoría de Auren en Valencia, ha señalado que “la incorporación de Ifedes supone un impulso muy relevante para nuestra oficina y para el área de Estrategia y Procesos dentro de Consultoría a nivel nacional. Sumamos un equipo con gran experiencia en estrategia y desarrollo de negocio, lo que nos permitirá ampliar capacidades y reforzar nuestra propuesta de valor en el mercado valenciano y nacional”.

En palabras de Tomás Guillén, “integrarnos en Auren representa una oportunidad para seguir creciendo, aportar valor a nuestros clientes desde una organización más amplia y mantener nuestro compromiso con el acompañamiento estratégico, la transformación y el desarrollo empresarial”.

Esta operación se enmarca en la estrategia de crecimiento de Auren, basada en la incorporación de talento y el fortalecimiento de sus capacidades en servicios de alto valor añadido, manteniendo su enfoque multidisciplinar y su cercanía al cliente.

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