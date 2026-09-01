Se integran en el área de Derecho Público de Auren Legal, reforzando un equipo ya consolidado y reforzando una práctica cada vez más demandada

Auren continúa reforzando su equipo con la incorporación de Elena Michelena como nueva socia de Auren Legal y Jordi Bonet como Of Counsel, ambos en la oficina de Barcelona, donde liderarán el desarrollo del área de Derecho Público y Regulatorio.

Los dos profesionales proceden de Écija, donde han trabajado conjuntamente en la creación y consolidación de la práctica de Derecho Público, teniendo ambos una dilatada trayectoria profesional asesorando en proyectos de elevada complejidad regulatoria para empresas, inversores y frente a administraciones públicas.

Elena Michelena cuenta con más de 25 años de experiencia en Derecho Público, regulación y contratación pública. A lo largo de su trayectoria ha asesorado a administraciones públicas, entidades participadas y compañías en sectores altamente regulados en procesos de licitación, adaptación normativa y compliance. Está especializada en contratación pública, urbanismo, medio ambiente y regulación sectorial, combinando un profundo conocimiento técnico con una visión avanzada sobre innovación y transformación tecnológica aplicada al ámbito jurídico.

Licenciada en Derecho por la Universidad de Barcelona, a lo largo de su carrera, Elena ha ocupado posiciones de liderazgo en firmas como Garrigues y Uría Menéndez, además de fundar su propia firma especializada. Antes de incorporarse a Auren, ha sido socia del área de Derecho Público y Regulatorio en Écija.

Por su parte, Jordi Bonet, que se incorpora como Of Counsel, cuenta con una amplia trayectoria en Derecho Público y Administrativo, con especial foco en urbanismo, infraestructuras, medio ambiente y ordenación del territorio. Ha desarrollado su carrera asesorando a entidades públicas y privadas en proyectos de gran impacto territorial, especialmente en Cataluña y Baleares, con una sólida experiencia en planeamiento urbanístico, gestión de licencias y procedimientos administrativos, así como en litigación contencioso-administrativa.

A lo largo de su carrera ha combinado el ejercicio profesional con responsabilidades institucionales, además de participar en diferentes órganos de gobierno en instituciones públicas y privadas. Bonet además ha formado parte de la Comisión de Expertos para la definición del modelo de organización territorial y administrativa de Cataluña.

Ambos profesionales se integran en el área de Derecho Público de Auren Legal, reforzando un equipo ya consolidado y ampliando las capacidades de la firma en este ámbito. Esta doble incorporación fortalece, además, la experiencia de Auren en protección de datos, compliance y regulación de las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial aplicadas al sector público. Todo ello desde un modelo de trabajo multidisciplinar, en el que los distintos equipos colaboran de forma coordinada para ofrecer soluciones integrales ante los retos que plantea un entorno normativo cada vez más complejo y digitalizado.

Para Mario Alonso, presidente de Auren, “la incorporación de Elena Michelena y Jordi Bonet consolida nuestra apuesta por seguir reforzando áreas estratégicas para la firma. Su reconocida trayectoria y su enfoque multidisciplinar enriquecerán una práctica cada vez más relevante en un entorno regulatorio en constante evolución”.

En palabras de Elena Michelena, ha señalado que “nuestra incorporación a Auren supone una oportunidad para desarrollar un proyecto integral en Derecho Público, potenciando áreas vinculadas a la regulación tecnológica y al cumplimiento normativo”.

Por su parte, Jordi Bonet ha indicado “es un privilegio incorporarme a Auren para contribuir al refuerzo de una práctica ya existente, con una visión transversal del Derecho Público capaz de conectar la práctica jurídica con la realidad institucional y territorial”.

Auren cuenta con oficina en Barcelona con un equipo de 150 profesionales que prestan servicios en las divisiones de legal, auditoría, consultoría y corporate, ofreciendo una cobertura integral a nivel global.

Tras esta integración, la división de Auren Legal en la Ciudad Condal alcanza los diez socios: Alfons Companys, José Luis de la Cruz y Carles Ràmirez, en el área económico-financiero, Daniel Aroca, Lluís Basart y Alex Massaguer, en el área fiscal, José María Bargallo, Fina Huelmo y Felicitas Ric, en el área legal, a los que se suma ahora Elena Michelena.

Muchas gracias Tu solicitud ha sido registrada correctamente. Revisa tu email para acceder al contenido solicitado Si quieres acceder a todo este contenido sin restricciones solicita ahora una demostración gratuita de El Derecho Internet Mementos CERRAR Lo sentimos mucho. Has excedido el número de peticiones de información disponibles. CERRAR Enviando Descargar contenido Introduce tu nombre, dirección de correo y descarga el contenido Nombre Email Acepto la política de privacidad y protección de datos