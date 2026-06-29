Baker McKenzie anuncia promociones de socios 2026

Las promociones de socios de este año reflejan la continua inversión de la Firma en talento y su enfoque estratégico en desarrollar las capacidades necesarias para asesorar a clientes multinacionales en sus asuntos más complejos y transfronterizos.
Junto a 44 contrataciones de socios laterales durante el año fiscal 2026, Baker McKenzie ha dado la bienvenida a un total de 91 nuevos socios a nivel mundial, fortaleciendo su capacidad para ofrecer una experiencia fluida a sus clientes en todos los mercados.
La práctica transaccional del despacho registró el mayor número de promociones este año, con Resolución de Disputas, Comercial y Fiscal dando la bienvenida al segundo y tercer mayor número de socios promovidos. Las mujeres representan el 43% de las promociones de socios de este año.
Sunny Mann, presidente global de Baker McKenzie, comentó: "Nuestras promociones de socios en 2026 reflejan nuestro enfoque constante en garantizar que seguimos siendo una firma de alto rendimiento e inclusiva que puede ofrecer a nuestros clientes multinacionales su trabajo más crítico. Estamos invirtiendo en talento excepcional en nuestros grupos de práctica globales — colegas que combinan experiencia local con visión global y colaboración al servicio de nuestros clientes. Nuestros nuevos socios serán fundamentales para moldear el crecimiento futuro de nuestra firma y estoy entusiasmado con las alturas a las que llevarán la firma en los próximos años. Unas enormes y sinceras felicitaciones a todos ellos."
Los socios recién nombrados son:
Antitrust & Competition
Bram Hoorelbeke (Brussels)
Nina Lenhard (Vienna)
Byron Tuyay (Los Angeles)*
Banking & Finance
Monica Cubillos (Bogota)*
Capital Markets
Katarzyna Grodziewicz (Warsaw)
Data, Technology, Privacy & Cybersecurity
Jarrod Bayliss-McCulloch (Melbourne)
Cristina Messerschmidt (Chicago)*
Johanna Moesch (Zurich)
Dispute Resolution
Rami Bou Raad (Riyadh)
Sjef Janssen (Amsterdam)
Laura Kelly (Chicago)*
Ben Ko (London)
Juan Pablo Labbé Arocca (Santiago)
Alicja Szczęśniak (Warsaw)
Pasu Na Songkhla (Bangkok)
Employment & Compensation
Lois Caeiro (Madrid)
Matthew Gorman (Washington D.C.)*
Humberto Ruiz-Correa (Monterrey)*
Trishelea Sandosam (Kuala Lumpur)
Michael Starkey (Sydney)
Energy & Infrastructure
Carlos Maass-Porras (Juarez)*
Intellectual Property
Alysha Preston (New York)*
International Commercial & Trade
Sarah Mavula (Toronto)*
Andrea Tovar (San Francisco)*
Investigations, Compliance & Ethics
Michael Hidalgo (Los Angeles)*
Mergers & Acquisitions
Satoshi Abe (Tokyo)
Elizabeth Barber (Chicago)*
Charlotte Chang (Taipei)
Bryan Koorstad (Los Angeles)*
Chiara Marinozzi (Milan)
Patrick McGregor (Abu Dhabi)
Sarah Rosales (Houston)*
Ben Saraci (London)
Sophie Schubert (Vienna)
Jonathan Yeo (New York)*
Private Equity
Jens Carle (Singapore)**
Real Estate
Maria Batlouni (Paris)
Shinn-Yih Ho (Taipei)
Benjamin Pirlet (Brussels)
Sarah Swain (San Francisco)*
Restructuring & Insolvency
Artur Swierczok (Frankfurt)
Tax
Isabelle Bronzwaer (Amsterdam)
Daniel Chou (Taipei)
Pamela Floriani (Milan)
Dmitrii Gabrielov (Los Angeles)*
Thomas Kukanza (Brussels)
Lionel Ochs (Paris)
*Promociones efectivas a partir del 1 de enero de 2026
**Principal