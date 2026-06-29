Baker McKenzie anuncia promociones de socios 2026

En 2026 la Firma ha dado la bienvenida a un total de 91 nuevos socios a nivel mundial

Baker McKenzie ha anunciado la promoción de 47 abogados a socio, con efecto a partir del 1 de julio de 2026 (con la excepción de algunas ubicaciones en América (incluida Norteamérica), donde las promociones entraron en vigor a principios de este año).

Las promociones de socios de este año reflejan la continua inversión de la Firma en talento y su enfoque estratégico en desarrollar las capacidades necesarias para asesorar a clientes multinacionales en sus asuntos más complejos y transfronterizos.

Junto a 44 contrataciones de socios laterales durante el año fiscal 2026, Baker McKenzie ha dado la bienvenida a un total de 91 nuevos socios a nivel mundial, fortaleciendo su capacidad para ofrecer una experiencia fluida a sus clientes en todos los mercados.

La práctica transaccional del despacho registró el mayor número de promociones este año, con Resolución de Disputas, Comercial y Fiscal dando la bienvenida al segundo y tercer mayor número de socios promovidos. Las mujeres representan el 43% de las promociones de socios de este año.

Sunny Mann, presidente global de Baker McKenzie, comentó: "Nuestras promociones de socios en 2026 reflejan nuestro enfoque constante en garantizar que seguimos siendo una firma de alto rendimiento e inclusiva que puede ofrecer a nuestros clientes multinacionales su trabajo más crítico. Estamos invirtiendo en talento excepcional en nuestros grupos de práctica globales — colegas que combinan experiencia local con visión global y colaboración al servicio de nuestros clientes. Nuestros nuevos socios serán fundamentales para moldear el crecimiento futuro de nuestra firma y estoy entusiasmado con las alturas a las que llevarán la firma en los próximos años. Unas enormes y sinceras felicitaciones a todos ellos."

Los socios recién nombrados son:

Antitrust & Competition

Bram Hoorelbeke (Brussels)

Nina Lenhard (Vienna)

Byron Tuyay (Los Angeles)*

Banking & Finance

Monica Cubillos (Bogota)*

Capital Markets

Katarzyna Grodziewicz (Warsaw)

Data, Technology, Privacy & Cybersecurity

Jarrod Bayliss-McCulloch (Melbourne)

Cristina Messerschmidt (Chicago)*

Johanna Moesch (Zurich)

Dispute Resolution

Rami Bou Raad (Riyadh)

Sjef Janssen (Amsterdam)

Laura Kelly (Chicago)*

Ben Ko (London)

Juan Pablo Labbé Arocca (Santiago)

Alicja Szczęśniak (Warsaw)

Pasu Na Songkhla (Bangkok)



Employment & Compensation

Lois Caeiro (Madrid)

Matthew Gorman (Washington D.C.)*

Humberto Ruiz-Correa (Monterrey)*

Trishelea Sandosam (Kuala Lumpur)

Michael Starkey (Sydney)

Energy & Infrastructure

Carlos Maass-Porras (Juarez)*

Intellectual Property

Alysha Preston (New York)*

International Commercial & Trade

Sarah Mavula (Toronto)*

Andrea Tovar (San Francisco)*

Investigations, Compliance & Ethics

Michael Hidalgo (Los Angeles)*

Mergers & Acquisitions

Satoshi Abe (Tokyo)

Elizabeth Barber (Chicago)*

Charlotte Chang (Taipei)

Bryan Koorstad (Los Angeles)*

Chiara Marinozzi (Milan)

Patrick McGregor (Abu Dhabi)

Sarah Rosales (Houston)*

Ben Saraci (London)

Sophie Schubert (Vienna)

Jonathan Yeo (New York)*

Private Equity

Jens Carle (Singapore)**

Real Estate

Maria Batlouni (Paris)

Shinn-Yih Ho (Taipei)

Benjamin Pirlet (Brussels)

Sarah Swain (San Francisco)*

Restructuring & Insolvency

Artur Swierczok (Frankfurt)

Tax

Isabelle Bronzwaer (Amsterdam)

Daniel Chou (Taipei)

Pamela Floriani (Milan)

Dmitrii Gabrielov (Los Angeles)*

Thomas Kukanza (Brussels)

Lionel Ochs (Paris)

*Promociones efectivas a partir del 1 de enero de 2026

**Principal

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