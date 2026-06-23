Baker McKenzie promociona a Lois Caeiro como nuevo socio de Laboral en España

El nombramiento refuerza el compromiso del despacho con el desarrollo del talento interno en sus oficinas españolas.

Durante el ejercicio fiscal 2026, Baker McKenzie incorporó además 44 socios laterales, alcanzando un total de 91 nuevos socios a nivel global y reforzando así su capacidad para ofrecer una experiencia integrada a sus clientes en distintos mercados.

Baker McKenzie, despacho de abogados líder global, ha nombrado a Lois Caeiro nuevo socio del área de Derecho Laboral en España, tras una destacada trayectoria profesional en la firma, reforzando así su capacidad para asesorar a grupos multinacionales en entornos laborales cada vez más complejos y globalizados.

Lois Caeiro forma parte del área de Derecho Laboral de Baker McKenzie desde 2009 y cuenta con una amplia experiencia asesorando a clientes nacionales e internacionales, en todos los aspectos relacionados con la gestión estratégica de las relaciones laborales. Su práctica abarca la identificación y anticipación de riesgos, el diseño e implementación de soluciones laborales complejas, así como la redacción y negociación de contratos e investigaciones de compliance laboral en entornos sofisticados. Cuenta, además, con una especialización destacada en el asesoramiento a compañías del sector tecnológico, acompañándolas en entornos de alta innovación y transformación constante.

Dimensión internacional

Asimismo, Lois cuenta con una sólida experiencia asesorando a empresas en momentos clave de su negocio, como procesos de crecimiento, reorganización o transformación, incluyendo operaciones corporativas y proyectos con dimensión internacional. Acompaña habitualmente a clientes en la gestión de situaciones laborales complejas, defendiendo sus intereses en procedimientos de alta relevancia —incluidos conflictos colectivos— y actuando ante las principales instancias judiciales, como el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional.

A lo largo de su carrera, ha participado de forma recurrente en proyectos multidisciplinares y multijurisdiccionales de gran complejidad, coordinando equipos internacionales y ofreciendo soluciones integradas en distintas jurisdicciones. Este recorrido refuerza su capacidad para asesorar a organizaciones con estructuras globales, que requieren coherencia en la gestión del riesgo laboral y una visión alineada a nivel regional e internacional.

Su perfil internacional se completa con su experiencia en oficinas de Baker McKenzie en Chicago, Londres y Estocolmo, lo que le permite comprender en profundidad las necesidades de clientes con presencia global y aportar un enfoque plenamente alineado con la red internacional de la firma. Compagina su actividad profesional con la docencia como profesor en el Máster de Acceso a la Abogacía de la Universidad Carlos III de Madrid.

Rodrigo Ogea y Mireia Sabaté, socios co-directores de Baker McKenzie en Madrid y Barcelona respectivamente, señalan que: “Estamos encantados con el nombramiento de Lois como nuevo socio de Baker McKenzie en España. Su promoción refuerza la solidez de nuestro equipo de Laboral, especialmente en un entorno marcado por una creciente complejidad regulatoria y transformación del empleo. Su experiencia y conocimiento del mercado serán clave para seguir acompañando a nuestros clientes en sus retos laborales más estratégicos.”

A nivel global Baker McKenzie ha anunciado la promoción de 47 nuevos socios con efectos desde el 1 de julio de 2026 (con la excepción de algunas ubicaciones en el continente americano, incluyendo Norteamérica, donde las promociones se hicieron efectivas a comienzos de año). Estas promociones reflejan la continua inversión de la firma en el desarrollo de talento y su estrategia de fortalecer las capacidades necesarias para asesorar a clientes multinacionales en asuntos complejos y transfronterizos.

La práctica de Transaccional del despacho registró el mayor número de promociones este año, seguida por las áreas de Litigación, Commercial y Fiscal, que ocuparon el segundo y tercer lugar (compartido) en número de nuevos socios promovidos. Las mujeres representan el 43% de las promociones a socio de este año.

El despacho promociona en 2026 a 47 nuevos socios a nivel mundial, principalmente en el área Transaccional, seguida de Litigación y Arbitraje, Commercial y Fiscal, y ha incorporado además 44 fichajes de socios durante el ejercicio fiscal, alcanzando un total de 91 nuevos socios a nivel global.

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