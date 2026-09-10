La nueva colección se presenta en el marco de la Semana de la Moda de Madrid y busca trasladar la moda a un entorno corporativo

BDO Abogados abre las puertas de su sede en el Paseo de Recoletos para acoger la presentación de la nueva colección de Roberto Verino, en el marco de la Semana de la Moda de Madrid.

La terraza del despacho, con vistas a la Plaza de Colón, se convertirá en el escenario de Back in the City, una propuesta que traslada la moda a un entorno corporativo y contemporáneo.

La colaboración entre BDO Abogados y Roberto Verino une dos mundos aparentemente distintos, pero unidos por valores compartidos como la calidad, la profesionalidad, la excelencia y la atención al detalle. Para BDO Abogados, es una satisfacción acoger una iniciativa de estas características y tender puentes entre la actividad empresarial, la cultura y la creatividad.

Pablo Albert, socio de BDO Abogados, señala que “tanto en la moda como el derecho, el resultado final depende de la precisión, el criterio y la atención a los pequeños detalles. Esta iniciativa es una muestra más de como en BDO Abogados entendemos el despacho, un espacio abierto a propuestas que aportan valor y que fomenten el intercambio de ideas”.

Por su parte, Roberto Verino explica que “esta colaboración nace de forma muy natural al darle vida a nuestras piezas en un enclave único y privilegiado que refleja a la perfección el espíritu de la mujer y el hombre Verino: con personalidad, con criterio e identidad propios”, y asegura que su objetivo es “seguir dejando huella en entornos en los que nuestras prendas puedan ser vividas desde su identidad más auténtica”.

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