La terraza del despacho, con vistas a la Plaza de Colón, se convertirá en el escenario de Back in the City, una propuesta que traslada la moda a un entorno corporativo y contemporáneo.
La colaboración entre BDO Abogados y Roberto Verino une dos mundos aparentemente distintos, pero unidos por valores compartidos como la calidad, la profesionalidad, la excelencia y la atención al detalle. Para BDO Abogados, es una satisfacción acoger una iniciativa de estas características y tender puentes entre la actividad empresarial, la cultura y la creatividad.
Pablo Albert, socio de BDO Abogados, señala que “tanto en la moda como el derecho, el resultado final depende de la precisión, el criterio y la atención a los pequeños detalles. Esta iniciativa es una muestra más de como en BDO Abogados entendemos el despacho, un espacio abierto a propuestas que aportan valor y que fomenten el intercambio de ideas”.
Por su parte, Roberto Verino explica que “esta colaboración nace de forma muy natural al darle vida a nuestras piezas en un enclave único y privilegiado que refleja a la perfección el espíritu de la mujer y el hombre Verino: con personalidad, con criterio e identidad propios”, y asegura que su objetivo es “seguir dejando huella en entornos en los que nuestras prendas puedan ser vividas desde su identidad más auténtica”.