La firma aporta su experiencia en asesoramiento legal, fiscal y empresarial en un momento marcado por los retos regulatorios y la necesidad de mejorar la competitividad de las empresas

BDO Abogados ha integrado, con efectos desde el 1 de julio de 2026, el despacho Moragas Legal, firma especializada en la prestación de servicios jurídicos a empresas, particulares y entidades del sector asegurador.

Esta incorporación refuerza significativamente el área de Litigación de BDO Abogados y amplía su capacidad de asesoramiento en materias de derecho de seguros y responsabilidad civil.

La integración aporta a BDO Abogados un equipo de abogados con una amplia experiencia en la gestión de asuntos relacionados con el sector asegurador, tanto en el ámbito procesal como en la prestación de asesoramiento jurídico recurrente a compañías, mediadores, empresas y particulares.

El equipo, liderado por Emili Moragas Freixa como Of Counsel y Antonio Gallardo Muñoz como director, cuenta con una solida trayectoria en defensa y gestión de reclamaciones de responsabilidad civil, resolución de conflictos y asesoramiento especializado en derecho del seguro.

Con esta operación, BDO Abogados avanza en su estrategia de crecimiento y especialización, y refuerza su propuesta de valor para ofrecer un servicio integral y altamente especializado a sus clientes. La incorporación de Moragas Legal permitirá ampliar las capacidades de la Firma en litigios complejos, seguros y responsabilidad civil, y consolida su posicionamiento como referente en el asesoramiento jurídico a empresas y particulares.

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