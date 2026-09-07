La boutique legal inicia su expansión territorial con una nueva sede en Barcelona con la incorporación de Ramon Carrillo de Albornoz como socio

Belda, Bordón & Merodio continúa avanzando en su estrategia de crecimiento estratégico con la apertura de una oficina en Barcelona, la primera de la firma fuera de Madrid.

Para liderar esta nueva etapa, el despacho incorpora como socio a Ramón Carrillo de Albornoz, que asumirá la dirección de la sede barcelonesa.

La nueva oficina, ubicada en el número 170 de la calle Aribau, permitirá a la firma reforzar su presencia en Cataluña y estar más cerca de sus clientes en un mercado estratégico para el desarrollo de sus principales áreas de práctica. Con este movimiento, Belda, Bordón & Merodio amplía su implantación territorial manteniendo su modelo de boutique legal especializada en derecho de los negocios y asesoramiento de alto valor añadido, con especial foco en Corporate/M&A, Inmobiliario, Fiscal, Financiero y Procesal.

Carrillo de Albornoz cuenta con más de una década de experiencia profesional y está especializado en asesoramiento fiscal, particularmente en grandes patrimonios, reestructuraciones corporativas y operaciones inmobiliarias.

A lo largo de su trayectoria ha asesorado a clientes privados nacionales e internacionales en cuestiones tributarias y de planificación patrimonial, así como en operaciones empresariales y de inversión, con experiencia en sectores como el inmobiliario, nuevas tecnologías y criptoactivos y seguros.

Pedro Belda, socio fundador de Belda, Bordón & Merodio, destaca que “la apertura de Barcelona supone un paso natural en la evolución de la firma y responde a nuestra voluntad de seguir creciendo de manera selectiva, manteniendo nuestro modelo centrado en la generación de valor añadido al cliente y una alta especialización, cercanía y participación directa de los socios. La incorporación de Ramón nos permite afrontar este proyecto con un profesional que conoce profundamente el mercado catalán y comparte nuestra manera especial de tratar al cliente y entender el asesoramiento jurídico, así como las ganas y la ambición del proyecto”.

Por su parte, Ramón Carrillo de Albornoz señala que “incorporarme como socio a Belda, Bordón & Merodio y asumir la dirección de su nueva oficina en Barcelona supone un proyecto profesional muy ilusionante. La firma ha desarrollado un modelo de boutique diferenciador, muy especializado y con una clara orientación empresarial. Nuestro objetivo en Barcelona será construir un equipo sólido, crecer de forma progresiva y ofrecer a los clientes el nivel de implicación y especialización que caracteriza al despacho”.

Graduado en Derecho por la Universidad CEU San Pablo, Carrillo de Albornoz cuenta con un Máster de Acceso a la Abogacía y Práctica Jurídica Tributaria por el Centro de Estudios Garrigues y un Máster en Derecho de las Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías por la Universidad Europea y Cremades & Calvo-Sotelo.

Una nueva etapa de crecimiento

La apertura de Barcelona representa un nuevo hito en la trayectoria de Belda, Bordón & Merodio y supone el inicio de su expansión territorial desde Madrid.

Fundada en 2021, la firma ha desarrollado un modelo de boutique jurídica especializada en operaciones corporativas, inmobiliarias y financieras y en asesoramiento fiscal, trabajando para compañías, inversores, fondos de inversión, family offices y grandes patrimonios.

Desde la nueva oficina de Barcelona, Belda, Bordón & Merodio ofrecerá asesoramiento en las principales áreas de práctica de la firma con el objetivo de ampliar progresivamente el equipo en función del crecimiento de la actividad, consolidando Barcelona como una de las plazas estratégicas para el desarrollo futuro del despacho.

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