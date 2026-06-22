Reconocen el trabajo de periodistas que contribuyen a explicar la realidad económica, jurídica y social desde la independencia y el rigor

El Ilustre Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Madrid (ICOGAM) ha hecho entrega de los Premios Sandía y Melón 2026, unos galardones que reconocen el trabajo de periodistas que, desde distintos medios de comunicación, contribuyen a acercar a los ciudadanos cuestiones económicas, jurídicas y administrativas de especial relevancia social.

En esta tercera edición, el Premio Sandía ha recaído en Carlos Berbell, mientras que el Premio Melón ha sido otorgado a Beatriz García. Asimismo, el jurado ha concedido la Raja de Sandía a Javier de Antonio y la Raja de Melón a Carlos Capa.

Durante el acto de entrega, el presidente del ICOGAM, Fernando Jesús Santiago Ollero, destacó la extraordinaria calidad de las candidaturas presentadas este año y subrayó que la elección de los premiados fue especialmente compleja debido al elevado nivel de los trabajos analizados.

“Estos premios no reconocen únicamente un artículo concreto. Reconocen una forma de ejercer el periodismo, una sensibilidad especial hacia los problemas reales de ciudadanos, autónomos, pequeños negocios y familias, y una voluntad constante de explicar la realidad con rigor, independencia y valentía”, señaló.

Fernando Santiago recordó que durante las deliberaciones aparecieron numerosos trabajos de gran calidad firmados por profesionales de referencia del periodismo económico, jurídico y social, destacando que “los premiados de este año son los que son porque había que tomar una decisión, pero perfectamente podrían haber sido otros compañeros cuyos trabajos también han contribuido a explicar reformas complejas, denunciar problemas, visibilizar injusticias o dar voz a quienes muchas veces no la tienen”.

El presidente de los gestores administrativos quiso insistir en que estos galardones no pretenden reconocer ideologías ni posiciones políticas, sino el ejercicio de un periodismo independiente y comprometido con la sociedad.

“Premiamos el trabajo bien hecho. Premiamos la independencia. Premiamos la capacidad de formular preguntas incómodas y de ayudar a los ciudadanos a comprender mejor cómo les afectan las decisiones económicas, jurídicas y administrativas”, afirmó.

Los Premios Sandía y Melón nacieron con el objetivo de reconocer la labor de los profesionales de la información que contribuyen a acercar a la ciudadanía asuntos complejos relacionados con la economía, la fiscalidad, la actividad empresarial, la justicia, la administración pública o los derechos de los ciudadanos.

Desde su creación, estos galardones se han consolidado como un espacio de encuentro entre periodistas y profesionales, con el propósito de poner en valor la importancia de una información rigurosa, independiente y útil para la sociedad.

Galardonados 2026

Premio Sandía 2026

Carlos Berbell (Confilegal), cuenta con una dotación económica de 2.000 euros.

Premio Melón 2026

Beatriz García (LibertadDigital), cuenta con una dotación económica de 2.000 euros.

Raja de Sandía 2026

Javier de Antonio (La Razón), cuenta con una dotación económica de 500 euros.

Raja de Melón 2026

Carlos Capa (CincoDías), cuenta con una dotación económica de 500 euros.

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