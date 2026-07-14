CE Consulting recomienda a las empresas acogerse al régimen ZEC para obtener la autorización previa

La autorización previa para la inscripción de nuevas entidades en la ZEC tiene como límite, con la normativa actualmente vigente, el 31 de diciembre de 2026.

Coincidiendo con el 25 aniversario de la Zona Especial Canaria (ZEC) y tras la presentación de sus mejores cifras de empleo y actividad, CE Consulting recuerda que, conforme a la normativa actualmente vigente, la autorización previa para la inscripción de nuevas entidades en el Registro Oficial de Entidades de la Zona Especial Canaria (ROEZEC) tiene como fecha límite el 31 de diciembre de 2026.

Ante este calendario, la firma recomienda a las empresas que estén valorando implantarse en Canarias iniciar cuanto antes la tramitación para acceder al régimen. El procedimiento exige presentar una solicitud de autorización previa acompañada de una memoria descriptiva del proyecto empresarial y, una vez obtenida la autorización, constituir la entidad y solicitar su inscripción en el ROEZEC.

Un proceso que requiere planificación

La Zona Especial Canaria forma parte del Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias y constituye un régimen de ayudas de Estado sujeto a la normativa de la Unión Europea. Su principal atractivo es la aplicación de un tipo especial del 4% en el Impuesto sobre Sociedades a la parte de la base imponible correspondiente a operaciones realizadas material y efectivamente en el ámbito geográfico de la ZEC, siempre que la entidad cumpla los requisitos establecidos por la normativa.

El procedimiento de acceso comienza con la solicitud de autorización previa al Consejo Rector de la ZEC, acompañada de una memoria descriptiva del proyecto empresarial. La resolución expresa debe dictarse, con carácter general, en el plazo de dos meses, sin perjuicio de las posibles suspensiones legalmente previstas. Obtenida la autorización, los promotores disponen de dieciocho meses para constituir la entidad y solicitar su inscripción en el ROEZEC.

En este sentido, Francisco Martell, socio director de la división territorial Canarias de CE Consulting, señala que “la autorización previa del Consejo Rector exige preparar una memoria empresarial suficientemente detallada y superar la correspondiente tramitación. Dejar la solicitud para el último trimestre de 2026 entraña un riesgo real de que la autorización no se conceda antes del 31 de diciembre, fecha que, con la normativa actualmente vigente, opera como límite para autorizar nuevas inscripciones”.

Para acceder a la ZEC es necesario, entre otros requisitos, que la entidad sea de nueva creación o, cuando se trate de una sucursal, que esta sea de nueva creación; que tenga su domicilio social y su sede de dirección efectiva en Canarias; que desarrolle una actividad autorizada; que cree el empleo exigido; y que realice la inversión mínima aplicable. Las sucesivas modificaciones normativas han ampliado las actividades autorizadas y ajustado determinados requisitos, aumentando el abanico de proyectos que pueden acogerse al régimen.

CE Consulting recuerdan que conviene diferenciar el plazo para obtener la autorización previa del periodo de aplicación de los incentivos. Conforme al artículo 29 de la Ley 19/1994, la autorización de la inscripción tiene como límite la fecha de finalización de la vigencia del Reglamento (UE) n.º 651/2014, actualmente fijada en el 31 de diciembre de 2026. Las entidades autorizadas dentro de plazo podrán solicitar posteriormente su inscripción en los términos reglamentarios y disfrutar de los incentivos durante los seis años inmediatos posteriores a la finalización de la vigencia de dicho Reglamento, siempre que mantengan el cumplimiento de los requisitos y sin perjuicio de las revisiones de la Comisión Europea y de eventuales prórrogas.

Un régimen que gana peso en Canarias

Según los últimos datos difundidos sobre la evolución de la ZEC, el régimen alcanzó en 2025 las 933 entidades inscritas y superó los 12.560 empleos, tras crear cerca de 1.500 puestos de trabajo durante el año. Por su parte, los últimos datos de facturación publicados sitúan el volumen conjunto de las entidades ZEC por encima de los 3.300 millones de euros. Estas cifras muestran el creciente peso del régimen como instrumento para atraer inversión y desarrollar actividad económica real en Canarias.

"La ZEC sigue siendo uno de los instrumentos fiscales más competitivos de Europa para proyectos con actividad económica real. Precisamente por ello, quienes estén valorando este régimen deberían analizar ya su viabilidad y planificar el proceso con tiempo suficiente", concluye Francisco Martell.

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