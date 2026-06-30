CECA MAGÁN Abogados anuncia la incorporación de Manel Hernández como nuevo socio del área Laboral en la oficina de Barcelona, en una operación que consolida el crecimiento de la firma en Cataluña y refuerza su posicionamiento como despacho de referencia para el middle market empresarial.
Con más de 30 años de experiencia, Manel Hernández está especializado en negociación colectiva, litigación laboral y asesoramiento estratégico a empresas, acompañando habitualmente a grandes y medianas compañías en la gestión de relaciones laborales complejas y procesos de transformación empresarial.
A lo largo de su trayectoria ha asesorado a clientes de sectores como financiero, químico, empresa familiar, administración pública, industria, logística y transporte, consolidando una reconocida experiencia tanto en el ámbito consultivo como contencioso-laboral.
Licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona, cuenta además con un Diploma de Estudios Avanzados en Derecho del Trabajo y Seguridad Social. Compagina su actividad profesional con una destacada labor académica como profesor asociado de Derecho del Trabajo y Seguridad Social en la Universitat de Girona y profesor del Máster de Acceso a la Abogacía y Procura de ESADE. Su trayectoria y especialización han sido reconocidas por directorios internacionales de referencia como Chambers and Partners.
Enrique Ceca, Executive Partner en CECA MAGÁN Abogados ha comentado: “El mercado demanda cada vez más despachos capaces de combinar excelencia técnica, visión de negocio y cercanía real a la empresa. La incorporación de Manel refuerza precisamente ese modelo de firma que estamos construyendo en CECA MAGÁN: un proyecto altamente especializado, muy conectado con las necesidades del middle market y preparado para acompañar a las empresas en entornos laborales complejos."
Por su parte, Miguel Lobón, socio director de la oficina de Cataluña, destaca: “La incorporación de Manel refleja muy bien el tipo de firma que estamos construyendo en Cataluña: un despacho pensado para empresas que necesitan abogados capaces de entender negocio, anticipar conflictos y tomar decisiones estratégicas al ritmo al que hoy se mueve el mercado. El entorno laboral ya no admite asesoramiento estándar, y las compañías que quieran competir de verdad necesitan equipos preparados para gestionar transformación, negociación y complejidad con visión empresarial.”
Finalmente, Manel Hernandez comenta: “CECA MAGÁN ha conseguido construir una firma con una propuesta muy diferencial dentro del mercado jurídico: cercana al tejido empresarial, dinámica y con una clara vocación de crecimiento. Me incorporo con mucha ilusión a un proyecto que entiende perfectamente las necesidades reales de las empresas y la importancia de ofrecer un asesoramiento laboral estratégico, práctico y alineado con el negocio."
Con esta incorporación, CECA MAGÁN continúa consolidando su crecimiento en Cataluña y reforzando una práctica laboral orientada a ofrecer un asesoramiento altamente, estratégico y alineado con las necesidades reales del tejido empresarial. La firma mantiene así su apuesta por atraer perfiles de reconocido prestigio que aporten experiencia sectorial, visión de negocio y capacidad para acompañar a empresas medianas y grandes compañías en entornos competitivos.