CEOE eleva al entorno del 2,5 % su previsión de crecimiento para la economía española en 2026

La patronal destaca la fortaleza de la demanda interna y la aceleración del PIB en el segundo trimestre, aunque advierte del debilitamiento de la inversión en bienes de equipo y de la escasa aportación del sector exterior.

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha destacado el buen comportamiento de la economía española y estima que podría crecer más de lo esperado en 2026, hasta el entorno del 2,5%.

La patronal ha ensalzado la evolución económica de España, que mantiene su senda expansiva durante el segundo trimestre del año pese al retroceso de la de la inversión en bienes de equipo y la pérdida de fuerza del sector exterior, que impactan negativamente en la competitividad.

De acuerdo con el avance de datos publicado este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la actividad económica se ha acelerado una décima por encima con respecto al trimestre anterior (+0,7%), motivada por el mayor dinamismo de la demanda interna (+0,6 puntos).

En tasa interanual, el PIB marca una tendencia de estabilidad, con un crecimiento del 2,7% por cuarto trimestre consecutivo. "Esto se debe a que el impacto del conflicto en Irán no ha sido relevante en el conjunto de la actividad económica", ha señalado la organización que dirige Antonio Garamendi.

Todo ello pese a la desaceleración de la inversión bienes de equipo, que retrocede hasta el 0,1%, tres décimas menos que el trimestre anterior y siete que con respecto al cuatro trimestre de 2025. La inversión en vivienda y construcción también permanece estancada en el 0,1% por segundo trimestre consecutivo. Del lado positivo, destaca el repunte de la inversión en productos de propiedad intelectual, hasta el 1,7%, ocho décimas más que en el primer trimestre.

Así, la composición del crecimiento repite el mismo patrón del trimestre anterior, siendo el consumo privado y la Formación Bruta de Capital Fijo (FBCF) las variables que más han aportado al crecimiento, un 0,7% y un 0,4% trimestral. El sector exterior, por su parte, continúa en mínimos, con tan solo un 0,1% de avance en el trimestre.

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