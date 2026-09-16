La incorporación de herramientas de IA al entorno profesional implica conocer y abordar las amenazas relacionadas con su utilización, y así poder establecer los mecanismos necesarios para proteger la información y los sistemas de las organizaciones.

Para conocer el funcionamiento de las principales amenazas asociadas al uso de la IA y las medidas que pueden adoptar despachos y pymes, Lefebvre Formación organiza el "Curso Ciberseguridad con IA para despachos y PYMES", estructurado en tres sesiones webinar, que se celebrará los días 7, 9 y 14 de octubre, y será impartido por Hugo Ramallo García, formador y divulgador en Inteligencia Artificial.

Esta formación tiene como objetivo facilitar la comprensión del funcionamiento básico de la inteligencia artificial y de su impacto en materia de ciberseguridad. El programa aborda tanto la identificación de amenazas asociadas al uso de modelos de lenguaje y otras herramientas de IA como la aplicación de mecanismos de detección y respuesta ante posibles incidentes.

Técnicas de ataque y mecanismos de defensa

El primer bloque de las sesiones se dedica a analizar cómo ataca la IA: amenazas reales y técnicas ofensivas. Tras una introducción a la arquitectura básica de los grandes modelos de lenguaje (LLM), se mostrarán técnicas de ataque como el Prompt injection, el Jailbreaking y el Data poisoning, junto a casos prácticos relacionados con estas técnicas.

Una segunda parte examinará la vertiente defensiva de estas tecnologías. El programa incluye la detección de anomalías mediante IA, el denominado AI blue teaming, cuestiones relacionadas con privacidad y distintos casos prácticos.

En el último bloque se tratarán los retos y las medidas de mitigación vinculados al empleo de inteligencia artificial y la gestión de incidentes.

Los asistentes podrán identificar amenazas, utilizar herramientas de IA de forma segura y establecer criterios de control y políticas de uso orientados a reducir los riesgos en el ámbito profesional, gracias a esta formación, que incluye también entre sus objetivos la incorporación de criterios de privacidad y protección de datos en el empleo de estas tecnologías.

RIA, NIST y OWASP como referencias

La dimensión normativa y de gobernanza ocupa igualmente una parte del programa. La formación contempla el marco legal del Reglamento de Inteligencia Artificial (RIA) y los marcos de referencia NIST y OWASP, además de la definición de políticas internas para el uso de inteligencia artificial en los despachos.

De este modo, el contenido combina aspectos técnicos de ciberseguridad con cuestiones de privacidad, protección de datos, gestión de incidentes y establecimiento de reglas organizativas para el empleo de sistemas de IA.

Infórmate e inscríbete en el Curso Ciberseguridad con IA para despachos y PYMES

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