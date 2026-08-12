El cambio llega tras la firma de Anthropic del Código de Buenas Prácticas sobre la Transparencia del Contenido Generado por IA, que corresponde al Artículo 50(2) de la Ley de IA de la Unión Europea.
"El texto generado contendrá marcas de agua incrustadas, y los archivos generados incluirán metadatos de procedencia firmados digitalmente donde sea compatible", como ha señalado el laboratorio de IA en la página de soporte y legal.
Además, esta medida no solo se quedará en el territorio europeo, sino que se aplicará de forma global en todos los países donde Claude esté disponible.
La marca de agua incrustada en el texto se ha diseñado para que sea imperceptible y no retocará nada del texto en su significado, calidad o legibilidad.
La marca "vive" en la secuencia de tokens que emite el modelo en su salida digital, y se transmite mientras el texto conserve intacta esa secuencia, por ejemplo al copiar y pegar, exportar o a través de una API.
La marca de agua invisible se aplicará en Claude, Claude API, Claude Code, Claude Cowork y Claude Tag, así como en la salida de los modelos accesibles a través de plataformas como AWS, Google Cloud o Microsoft Foundry.
Hay que dejar claro que esta marca no es la solución definitiva para la autoría de textos con IA, pero sí que es capaz de "sobrevivir" a ciertas ediciones.
Asimismo, que se detecte una marca significa que el contenido habría sido procesado por Claude, y por el lado contrario también se aplica, ya que la ausencia de una marca no demuestra que el texto no haya sido generado por IA.
La marca del texto desaparece cuando lo genera un modelo anterior al marcado, cuando el texto se ha editado, parafraseado, traducido o mezclado mucho con otra redacción, o cuando el pasaje es demasiado corto para dejar señal. En los archivos, los metadatos se pierden si se convierte el formato, se hace una captura, se vuelve a guardar o se genera en una plataforma o tipo de archivo que no admite ese marcado.
Finalmente, el laboratorio de IA incluye metadatos de procedencia firmados para dar soporte a ciertos tipos de archivos como PNG, JPG y SVG. Estos metadatos usan el estándar de la Coalición para la Procedencia y Autenticidad del Contenido (C2PA).
A este estándar, que Adobe cofundó junto a Microsoft y otras como Intel, Arm, Truepic y la BBC, se han sumado Google, Meta y muchas otras compañías.