El evento tuvo lugar este jueves en la Librería Jurídica Lex Nova

La presentación de la obra puso el foco en la planificación del juicio, las capacidades del abogado litigante y la inteligencia emocional como elementos de la estrategia procesal

Lefebvre ha presentado la obra «Claves Prácticas. Estrategia procesal del abogado en sala», de Óscar Fernández León, abogado y decano del Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla, en la Librería Jurídica Lex Nova.

El acto contó entre otros con la asistencia de diferentes decanos de colegios de abogados de España, así como con el presidente del Consejo General de la Abogacía Española Salvador González, y con la participación del autor Óscar Fernández León y de Juan Pujol, presidente de Lefebvre, quien recordó el origen de la colaboración: «Tuvimos el flechazo editorial con Óscar para hacer una colección en la que poder ir desgranando aquellos aspectos de la profesión del abogado contando con el bagaje de Óscar Fernández León».

Durante su intervención, Fernández León destacó que el ejercicio del abogado litigante exige combinar conocimientos y distintas capacidades profesionales. «La actividad que desarrolla el abogado que litiga es mucho más que asesorar. El protagonista de esta obra es el abogado litigante que debe contar con unas habilidades, competencias, virtudes, etc.». Entre ellas citó la seguridad, paciencia, perseverancia, capacidad de negociación, aptitudes de comunicación y psicología: «Es un conjunto de todo. Tiene que tener un elenco de capacidades».

La preparación del juicio ocupa un lugar central en este planteamiento. El abogado debe analizar las limitaciones y conocer las resistencias antes de afrontar el juicio, mediante un trabajo previo de investigación. En este contexto, Fernández León resumió la importancia de anticiparse a lo que pueda suceder en sala: «Si hay improvisación, que sea una improvisación preparada con todo lo ya aprendido. El azar va muy mal con los juicios».

La obra dedica también un capítulo a la inteligencia emocional, que aborda aspectos como el autocontrol, el autoconocimiento y la empatía del abogado en su relación con el juez, el cliente y el compañero contrario. Además, incorpora un capítulo sobre inteligencia artificial y herramientas de carácter práctico que permiten, entre otros aspectos, evaluar los juicios realizados.

Con este enfoque, la obra plantea la abogacía como una «profesión de conciencia estratégica» y propone abordar la actuación del litigante desde la planificación, integrando habilidades profesionales, negociación, preparación del juicio e intervención en sala.

Muchas gracias Tu solicitud ha sido registrada correctamente. Revisa tu email para acceder al contenido solicitado Si quieres acceder a todo este contenido sin restricciones solicita ahora una demostración gratuita de El Derecho Internet Mementos CERRAR Lo sentimos mucho. Has excedido el número de peticiones de información disponibles. CERRAR Enviando Descargar contenido Introduce tu nombre, dirección de correo y descarga el contenido Nombre Email Acepto la política de privacidad y protección de datos