Clonación de voz con IA: el nuevo enemigo invisible de la tesorería de las empresas

Lo que hace unos años comenzaba con correos electrónicos mal redactados en el conocido “fraude del CEO”, ahora puede llegar mediante una llamada telefónica indistinguible de la voz real de un directivo, socio o proveedor

La rápida evolución de la Inteligencia Artificial ha abierto una nueva vía de fraude corporativo especialmente peligrosa para los departamentos de administración y finanzas: la clonación de voz en tiempo real

Según el FBI Internet Crime Complaint Center (IC3), el Business Email Compromise (BEC) —una de las principales tipologías de fraude corporativo relacionadas con la ingeniería social— generó en 2025 más de 3.046 millones de dólares en pérdidas reportadas, consolidándose como uno de los ciberdelitos de mayor impacto económico a nivel global.

Tal y como se destaca desde Qualiteasy Internet Solutions, distribuidor exclusivo en España de las soluciones de Faronics, con apenas 30 segundos de audio extraídos de redes sociales, conferencias o entrevistas públicas, las herramientas de IA actuales pueden replicar con gran precisión el tono, las pausas y la entonación de cualquier persona, generando un escenario de engaño altamente convincente.

Para los responsables financieros, este tipo de fraude ya no es un riesgo teórico, sino una amenaza operativa real que está creciendo de forma acelerada en todo el mundo.

Un fraude cada vez más sofisticado impulsado por IA

El modus operandi habitual es directo y se basa en la urgencia. Un empleado recibe una llamada en la que, supuestamente, su superior solicita una transferencia inmediata para cerrar una operación crítica. El mensaje suele ir acompañado de instrucciones adicionales por canales como mensajería instantánea, reforzando la apariencia de legitimidad.

Este tipo de ingeniería social explota la jerarquía interna y la presión del tiempo, provocando que en muchos casos se omitan los protocolos de verificación establecidos.

Señales técnicas para detectar un deepfake de voz

Los expertos recomiendan prestar atención a ciertos indicadores que pueden ayudar a identificar una posible suplantación:

Prosodia inconsistente (riesgo alto): entonación plana o poco natural.

entonación plana o poco natural. Silencios sospechosos (riesgo alto): microdemoras de 1–2 segundos en la conversación.

microdemoras de 1–2 segundos en la conversación. Ruido de fondo artificial (riesgo medio): sonidos añadidos para simular entornos reales.

sonidos añadidos para simular entornos reales. Incapacidad para responder preguntas inesperadas (riesgo crítico): ausencia de contexto personal o evasión.

La respuesta empresarial: procesos, cultura y seguridad digital

Desde Qualiteasy Internet Solutions subrayan que la defensa frente a este tipo de amenazas no depende únicamente de la tecnología, sino de la combinación de procesos, formación y cultura organizativa.

“Estamos ante un cambio estructural en el fraude corporativo. La voz, que tradicionalmente era un elemento de confianza, se ha convertido en un vector de ataque. Ya no basta con identificar correos sospechosos: ahora la amenaza puede sonar completamente legítima”, explica Ignasi Nogués Guri, Chief Growth Officer de Qualiteasy Internet Solutions.

El experto añade: “Las empresas deben asumir que cualquier instrucción crítica, especialmente las relacionadas con pagos, debe verificarse siempre por un canal alternativo seguro. La clave está en reducir la superficie de exposición y formalizar procesos de doble validación”.

Recomendación clave: verificación en doble canal

Los expertos recomiendan implantar protocolos de doble verificación obligatoria, de modo que ninguna orden de pago o acceso a información sensible se ejecute basándose únicamente en una llamada o mensaje externo.

Muchas gracias Tu solicitud ha sido registrada correctamente. Revisa tu email para acceder al contenido solicitado Si quieres acceder a todo este contenido sin restricciones solicita ahora una demostración gratuita de El Derecho Internet Mementos CERRAR Lo sentimos mucho. Has excedido el número de peticiones de información disponibles. CERRAR Enviando Descargar contenido Introduce tu nombre, dirección de correo y descarga el contenido Nombre Email Acepto la política de privacidad y protección de datos