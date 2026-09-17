También le ha impuesto una multa de 750.000 euros y la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas durante cuatro años

La sección segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha condenado al administrador de una sociedad vinculada a la investigación de nuevos productos alimentarios por un delito de fraude a los presupuestos de la Unión Europea.

También le ha impuesto una multa de 750.000 euros y la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas durante cuatro años.

El tribunal considera acreditado que la empresa recibió 1.245.605 euros de fondos de la Agencia Europea de Investigación y que el acusado "incumplió gravemente las obligaciones asumidas". De esta forma, subraya que parte significativa de la financiación fue destinada o justificada de forma incorrecta, frustrando la finalidad de la subvención.

Los magistrados explican que el informe de auditoría constató, además, la ausencia o ejecución parcial de "trabajos de investigación, ensayos clínicos, validaciones científicas y actividades de difusión y explotación de resultados". En total, 706.752,53 euros no fueron destinados a la finalidad prevista ni correctamente justificados, pues 424.134,46 euros debían haberse distribuido entre otros participantes; y 282.618,27, correspondían a fondos recibidos en exceso que debían ser devueltos.

AP de Pontevedra. Sección nº 2. Sentencia nº 199/2026 de 9 de septiembre de 2026.

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