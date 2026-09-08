El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto por el que se transpone la Directiva (UE) 2019/1152, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a unas condiciones laborales transparentes y previsibles en la Unión Europea.

El objetivo es combatir la precariedad garantizando un acceso adecuado y desde el primer momento de la relación laboral a las características esenciales de la relación laboral. La información debe trasladarse de una manera accesible y adecuada a las personas con discapacidad que formen parte de la plantilla de la empresa.

Las personas trabajadoras con contrato en vigor en los que no conste la información esencial, podrán solicitar esta información. La empresa tendrá un máximo de 30 días para facilitarla.

Además, la norma incorpora el derecho individual a conocer los sistemas algorítmicos que se utilicen para la determinación de cualquier condición de trabajo o extinción del contrato.

El Ministerio de Trabajo y Economía Social pondrá a disposición de empresas y personas trabajadoras un modelo de documento informativo de elementos esenciales de contrato y de contrato de personas trabajadoras pescadoras y gente de mar en el plazo máximo de 20 días, coincidiendo con la entrada en vigor de la norma.

Elementos esenciales del contrato de trabajo

La norma enumera qué debe figurar, como mínimo, en el contrato laboral:

Fecha de comienzo y de finalización, en su caso.

Domicilio social y centro de trabajo; contenido de la prestación laboral, y cuando sea temporal, justificación.

Categoría o grupo profesional en la que se inscribe la persona trabajadora.

Retribución: salario base, complementos, modo de cálculo de conceptos variables y criterios de percepción.

Tiempo de trabajo: duración y distribución de jornada, supuestos de modificación de la jornada, horas extraordinarias y su retribución, vacaciones.

Distribución irregular de la jornada a lo largo del año: sistema de fijación, periodos mínimos de preaviso, periodos de actividad o inactividad para los fijos-discontinuos.

Duración y condiciones del periodo de prueba. Justificación, en su caso, si por convenio se alarga más allá del plazo normal legal.

Derecho de formación.

En el caso de contratación a través de las ETT, identidad de la empresa usuaria.

Plan de igualdad aplicable, medidas y recursos LGTBI.

Procedimiento de extinción del contrato.

Convenio colectivo aplicable.

Sistema de colaboración en la gestión de la Seguridad Social (mutua).

Supuestos de modificación de condiciones esenciales.

Prestación de servicios en el extranjero

En el caso de contratos que en los que la prestación de servicios tenga lugar en el extranjero se deberá facilitar información adicional como el país el que se desarrolle, la duración de la prestación, la moneda de pago, retribuciones en dinero o en especie, la compensación por gastos, las dietas y también si se encuentra prevista la repatriación.

La información debe facilitarse con carácter previo al desplazamiento.

Trabajo en la pesca

Los trabajadores del mar también tendrán derecho a la información. Esta norma será aplicable a pescadores a bordo de buques pesqueros abanderados en España o registrados bajo plena jurisdicción española, con independencia de la duración.

Los pescadores podrán solicitar asesoramiento legal en el momento de proceder a la firma del contrato.

El contrato de los pescadores debe llevarse a bordo y estar a disposición de las autoridades excepto en el caso de buques de menos de 24 metros de eslora siempre que no recalen en puerto extranjero.

Contenido mínimo del contrato de trabajo de los pescadores

En el caso de la pesca deben incluir, entre otros elementos:

La identificación del armador, del pescador y del buque.

Rutas que se vayan a emprender.

Lugar y fecha en la persona trabajadora debe presentarse a bordo.

Categoría o grupo profesional en la que se inscribe el contrato y el salario.

Los víveres suministrados al pescador, el régimen de la jornada y 7la modificación, horas extraordinarias y su retribución, vacaciones; distribución irregular de la jornada y periodos mínimos de descanso.

Cobertura sanitaria y de Seguridad Social; derecho de repatriación; terminación del contrato,

Nuevo capítulo aplicable a la gente de mar

Será aplicable a los contratos de trabajo de la gente de mar a bordo de buques abanderados en España o registrados bajo plena jurisdicción española, con independencia de la duración del contrato.

Muchas gracias Tu solicitud ha sido registrada correctamente. Revisa tu email para acceder al contenido solicitado Si quieres acceder a todo este contenido sin restricciones solicita ahora una demostración gratuita de El Derecho Internet Mementos CERRAR Lo sentimos mucho. Has excedido el número de peticiones de información disponibles. CERRAR Enviando Descargar contenido Introduce tu nombre, dirección de correo y descarga el contenido Nombre Email Acepto la política de privacidad y protección de datos