Eholo supera los 21.000 usuarios de su plataforma de gestión healthtech y da entrada a CRB Health Tech y GCO Ventures

La compañía ha lanzado una nueva versión de MIA, su asistente de inteligencia artificial integrado en la plataforma

La plataforma de gestión para consultas y centros de psicología acelera el desarrollo de MIA, su asistente de inteligencia artificial, y amplía sus acuerdos con Doctoralia y AEPSIS tras la incorporación de los nuevos socios inversores.

Eholo, plataforma tecnológica especializada en la gestión integral de consultas y centros para profesionales de la salud mental, alcanza los 21.000 profesionales usuarios en España y da entrada en su capital a CRB Health Tech y GCO Ventures. La compañía, que en 2025 gestionó más de un millón de sesiones de psicología y dio soporte a la atención de casi un millón de pacientes, destinará la nueva financiación a acelerar el desarrollo de su asistente de inteligencia artificial MIA, continuar invirtiendo en seguridad y protección de datos y ampliar sus acuerdos estratégicos en el sector.

Fundada en 2022, Eholo se ha consolidado como una de las plataformas especializadas en gestión para profesionales de la salud mental con mayor implantación en España, en un contexto de creciente digitalización de la práctica psicológica y de consolidación de herramientas tecnológicas específicas para el sector.

Una IA que reduce la carga administrativa sin sustituir el criterio clínico

Durante los últimos meses, la compañía ha lanzado una nueva versión de MIA, su asistente de inteligencia artificial integrado en la plataforma. MIA transcribe las sesiones, genera la documentación clínica a partir de esa transcripción y permite consultar el historial de un paciente en lenguaje natural, siempre bajo supervisión del profesional. La nueva versión incorpora mejoras en capacidad de respuesta, especialización en el ámbito de la salud mental y comprensión del contexto clínico.

"La incorporación de inteligencia artificial en salud mental exige un equilibrio constante entre utilidad, especialización y seguridad. Nuestra prioridad ha sido desarrollar herramientas que ayuden al profesional sin sustituir nunca su criterio clínico", explica Sonia Torras, cofundadora de Eholo.

Acuerdos que conectan captación, formación y gestión clínica

Eholo ha avanzado también en la generación de alianzas con entidades relevantes del ámbito de la psicología en España. La integración con Doctoralia conecta la reserva de cita directamente con la agenda de Eholo, sin duplicar datos ni gestionar la cita en dos sistemas distintos. A ello se suma la colaboración con AEPSIS, asociación y plataforma especializada en formación para profesionales de la psicología y la psicoterapia, que atiende a más de 15.000 alumnos nuevos cada año con más de 180 cursos online, másters y congresos internacionales.

"Nuestro objetivo es que el profesional dedique menos tiempo a tareas administrativas y más a la atención clínica. Estos acuerdos van en esa dirección: conectar la captación de pacientes, la formación y la gestión diaria en un único flujo de trabajo", señala Eduard Martí, cofundador de Eholo.

En paralelo, la compañía ha reforzado su equipo de desarrollo y ha obtenido la certificación ISO/IEC 27001, que acredita la implantación de un sistema de gestión de la seguridad de la información conforme al estándar internacional de referencia.

La entrada de nuevos socios

La incorporación de CRB Health Tech y GCO Ventures permitirá acelerar el desarrollo tecnológico, continuar invirtiendo en la seguridad de la plataforma y ampliar los acuerdos estratégicos de la compañía.

"En Eholo reconocemos una propuesta de valor muy efectiva para que las clínicas de psicología se adhieran a los beneficios que aporta la IA en el sector, unida a un equipo gestor excelente, siempre cercano a su base de clientes y en permanente aprendizaje", comenta Alejo Costa Ribalta, socio gestor del fondo de Salud Digital de CRB Health Tech.

"En GCO Ventures apostamos por Eholo convencidos del recorrido de la salud mental digital y la solidez de su equipo fundador. Su tecnología propia ayuda a los profesionales del sector a digitalizar su trabajo y a tomar decisiones mejor informadas. Un proyecto que encaja con nuestra vocación de aportar valor en salud y bienestar a la sociedad y cuyo crecimiento queremos acompañar como socios", destaca Marcos Labori, responsable del CVC de GCO.

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