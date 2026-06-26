El CGPJ premia al Ministerio de Justicia por su impulso en la transformación digital

Bolaños recoge el premio del CGPJ por una iniciativa del Ministerio basada en inteligencia artificial y automatización que mejora la tramitación de los procedimientos monitorios civiles

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha premiado al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes con uno de los galardones de la XIII edición de los Premios a la Calidad de la Justicia.

El ministro Félix Bolaños ha recogido el premio en representación de su departamento de manos del vocal del CGPJ Luis Martín Contreras.

Mejora sustancial de respuesta a la ciudadanía

En concreto, el Ministerio ha sido distinguido con el premio a una "Justicia más transparente", en la categoría de "Entidades y Organismos relacionados con la Administración de Justicia", un reconocimiento que pone en valor las iniciativas orientadas a mejorar la calidad, la eficiencia y la atención prestada a la ciudadanía.

El galardón reconoce la aplicación de tecnologías de inteligencia artificial y la automatización robótica de los procedimientos monitorios civiles para optimizar su tramitación y ofrecer una respuesta más ágil a ciudadanos y empresas. Una apuesta por la accesibilidad y la transformación digital del servicio público de Justicia.

Un ahorro de 1 millón de euros para la Administración

Gracias a las herramientas desarrolladas por el Ministerio, se han automatizado más de 243.000 actuaciones judiciales, con un ahorro superior a 64.000 horas de trabajo y la gestión de un volumen económico superior a los 600 millones de euros. Además, en determinados procedimientos se ha logrado reducir los tiempos de tramitación en más de 100 días, según ha informado el Ministerio de Justicia.

Esta transformación ha generado beneficios directos tanto para la ciudadanía como para los profesionales de la Administración de Justicia. Entre ellos destacan la reducción de los tiempos de respuesta, la disminución de tareas repetitivas para el personal judicial, el incremento de la capacidad de gestión de los órganos judiciales y la agilización de los procedimientos de reclamación de deudas.

Asimismo, la mejora de la eficiencia ha permitido generar un ahorro cercano al millón de euros para la Administración.

El ministro le ha trasladado a la presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, su agradecimiento por el reconocimiento a este trabajo y la ha emplazado a seguir trabajando juntos con lealtad institucional en la mayor transformación de la Justicia en décadas.

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