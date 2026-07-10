El Colegio de la Abogacía de Madrid y la EMT presentan una campaña conmemorativa para visibilizar la labor del Turno de Oficio

El Turno de Oficio recorrerá desde el viernes 10 de julio las calles de Madrid a bordo de los autobuses de la EMT.

Los autobuses de las líneas 27 y 147 llevarán durante el verano el mensaje de reconocimiento al Turno de Oficio por algunos de los principales ejes de Madrid.

El Colegio de la Abogacía de Madrid y la EMT han presentado en Plaza de Castilla una campaña conmemorativa del 30 aniversario de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, que se cumple este próximo 12 de julio.

Bajo el lema “Madrid no descansa. El Turno de Oficio tampoco”, la campaña quiere trasladar a la ciudadanía el valor social de la abogacía de oficio y reivindicar mejores condiciones para los profesionales que cada día hacen efectivo el derecho de defensa de quienes no pueden costearse asistencia letrada.

Ejes urbanos

La iniciativa circulará durante el verano en los autobuses de las líneas 27 y 147 de la EMT. La primera conecta Embajadores con Plaza de Castilla y la segunda une Callao con Barrio del Pilar. Ambas recorren algunos de los principales ejes urbanos de Madrid y cuentan con parada en los Juzgados de Plaza de Castilla, uno de los espacios más representativos de la asistencia letrada de guardia en la capital. En la presentación han participado el decano del ICAM, Eugenio Ribón; el diputado responsable del Turno de Oficio, Juan Manuel Mayllo, y el consejero delegado de EMT Madrid, Alfonso Sánchez Vicente.

“Nos encontramos en un lugar especialmente simbólico: Plaza de Castilla, a las puertas de los juzgados. Un espacio que cada día representa para miles de ciudadanos la necesidad de ser escuchados, la esperanza de obtener una respuesta y la confianza en que la Justicia esté a su alcance”, ha señalado Ribón.

Un derecho, el de la tutela judicial efectiva, que queda garantizado las 24 horas del día por el Turno de Oficio, que “no descansa porque los derechos no tienen horario, porque una detención puede producirse de madrugada, una víctima puede necesitar asistencia en cualquier momento, una familia puede requerir defensa o una persona vulnerable puede necesitar orientación urgente”, ha afirmado el decano.

En el marco del 30 aniversario de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, Ribón ha reivindicado el papel esencial de los profesionales que sostienen este servicio público. “Una ley, por sí sola, no defiende a nadie. Quienes defienden son los abogados y abogadas. Quienes garantizan ese derecho son los profesionales del Turno de Oficio”, ha destacado.

El decano ha recordado además que, en estas tres décadas, el Turno de Oficio del ICAM ha registrado 3.472.073 designaciones. “Detrás de esa cifra no hay expedientes anónimos. Hay personas. Hay familias. Hay víctimas. Hay ciudadanos detenidos. Hay menores. Hay trabajadores. Hay mujeres que necesitan protección. Hay personas migrantes”, ha señalado.

Función social

Para Ribón, cada una de esas actuaciones expresa la función social de la abogacía: “Cada designación es una historia. Cada guardia es una responsabilidad. Cada asistencia es una garantía. Cada intervención del Turno de Oficio es una forma concreta de decir que la Justicia no puede ser un privilegio, sino un derecho”.

En la misma línea, Juan Manuel Mayllo ha agradecido a la Empresa Municipal de Transportes de Madrid “su colaboración y sensibilidad institucional” con una campaña que se presenta en un lugar especialmente vinculado a la justicia madrileña y en vísperas de cumplirse treinta años de la entrada en vigor de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita.

“Esta campaña es un acto de reconocimiento, de gratitud y de justicia hacia los abogados y abogadas del Turno de Oficio, quienes llevan décadas garantizando el derecho de defensa y haciendo efectivo un principio esencial de nuestro Estado de derecho: que todo ciudadano tiene derecho al acceso a la justicia con independencia de su situación económica”, ha afirmado Mayllo.

El diputado responsable del Turno de Oficio ha incidido en que “cada intervención del Turno de Oficio es una forma concreta de manifestar que la justicia no puede ser un privilegio, sino un derecho y una parte esencial de la democracia”. Por ello, ha añadido, la campaña está dedicada “a todos los compañeros y compañeras que hacen posible garantizar el derecho constitucional de que cualquier persona pueda acceder a los tribunales con independencia de su situación económica”.

Justicia Gratuita y Turno de Oficio

Por su parte, el consejero delegado de EMT Madrid, Alfonso Sánchez Vicente, ha destacado que los autobuses municipales constituyen “el mejor escaparate” para una campaña que llevará por la ciudad “la imagen de la Justicia Gratuita y del Turno de Oficio”. En este sentido, ha subrayado el paralelismo entre ambos servicios públicos: “En nuestros autobuses se mueven todos los días más de 1,8 millones de personas y somos fundamentales para que se ejerzan derechos, también el derecho a la justicia, facilitando que los ciudadanos puedan desplazarse a sedes como los juzgados de Plaza de Castilla”. Sánchez Vicente ha trasladado además el orgullo de EMT Madrid por colaborar con el ICAM y ha asegurado que la empresa municipal seguirá apoyando “todos los años que sea preciso” la visibilidad de “un servicio magnífico y fundamental” para que la ciudadanía pueda acceder adecuadamente a la justicia.

Tras la presentación de uno de los autobuses rotulados con la campaña, el vehículo ha realizado un trayecto especial desde Plaza de Castilla hasta la sede del ICAM, en la calle Serrano, 9.

“Que estos autobuses recorran Madrid con este mensaje demuestra que la defensa de la Justicia Gratuita no es solo una causa de la abogacía. Es una causa de ciudad. Es una causa de sociedad. Es una causa de democracia”, ha concluido Ribón.

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