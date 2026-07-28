El Colegio de Registradores acuerda la gratuidad de las notas simples de domino para los damnificados por los incendios forestales

El Colegio de Registradores ha acordado la gratuidad de las notas simples de dominio que los damnificados puedan solicitar a través del Portal Registral de Emergencias (https://geoportal.registradores.org/emergency) ante los daños ocasionados por los incendios forestales que están asolando el territorio.
Incendios forestales
Hasta la fecha se han publicado 9 grandes incendios forestales, los ocurridos en Huelva, San Esteban de Litera en Hueca, Santa Cristina D´Haro en Girona, Los Gallardos en Almería, Congosto en León, Asin en Zaragoza, La Mierla y Selas en Guadalajara y Brieva en Segovia, que han calcinado 61.793,1 hectáreas y sobre las que se han geolocalizado 5.072 fincas registrales y 1.095 construcciones.
Estas cifras se incrementarán exponencialmente con el paso de los días dado que siguen activos numerosos incendios en todo el territorio nacional, con especial atención a los incendios de Ávila y Madrid que han afectado ya a más de 45.000 hectáreas y 85.000 desplazados.
Desde el Colegio de Registradores han manifestado que ayudarán a los afectados a través del Portal Registral de Emergencias pudiendo comprobar si su finca registral esta afectada por un incendio o cualquier otra catástrofe que afecte a nuestro territorio y poder obtener directamente información registral de forma ágil y gratuita sobre ella para hacer valer su titularidad jurídica registral y ejercer sus derechos sobre la información que, como fuente autentica y confiable, el Registro proporciona.
El Portal Registral de Emergencias ofrece una visión global del impacto de los incendios y facilita a los damnificados acceso a los datos de fincas registrales afectadas para acreditar la titularidad vigente de sus inmuebles, algo clave para gestionar indemnizaciones y ayudas de las administraciones.