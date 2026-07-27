El Consejo General del Notariado activa medidas de urgencia para atender a los afectados por los incendios forestales

Los damnificados podrán solicitar actas notariales acreditativas de la titularidad de sus bienes y actas telemáticas de protocolización de fotografías de los daños sufridos, que podrán remitir vía online.

Los notarios prestarán asesoramiento gratuito y medidas de apoyo para auxiliar en la localización y recuperación de la documentación destruida.

El Consejo General del Notariado ha activado medidas de urgencia para atender las necesidades de las personas afectadas por los graves incendios que azotan el territorio español. Estas medidas contemplan la prestación de asesoramiento notarial gratuito y la puesta en marcha de servicios notariales de apoyo con el fin de auxiliar a los damnificados en la localización y recuperación de la documentación destruida, facilitar la prueba documental de sus derechos existentes y dar solución a otras dificultades.

Los damnificados podrán solicitar actas notariales de notoriedad, acreditativas de la titularidad de sus bienes y derechos afectados, y actas telemáticas urgentes de protocolización de fotografías de los daños sufridos, que podrán remitir vía online a través del procedimiento habilitado en la Sede Electrónica Notarial (www.portalnotarial.es).

Medios tecnológicos y recursos necesarios

Los Colegios Notariales afectados habilitarán a los notarios que sean necesarios a fin de prestar servicio y dar cumplimiento de estas actuaciones en todo el ámbito territorial de su comunidad autónoma. Asimismo, el Consejo General del Notariado colaborará con estos Colegios Notariales y con los notarios habilitados, para facilitarles, en su caso, los medios tecnológicos y recursos necesarios.

Toda la información sobre las direcciones de contacto de los distintos Colegios Notariales de España se puede consultar en www.notariado.org.

El Notariado español quiere reiterar su apoyo y solidaridad a los damnificados por estos devastadores incendios, así como transmitir su reconocimiento a los servicios de emergencia y a todos los efectivos que participan de manera incansable en los trabajos de extinción, por su labor esencial para proteger a la población y salvar vidas.

Tanto el Consejo General del Notariado, como los Colegios Notariales de las comunidades autónomas afectadas, se han puesto a disposición de las Administraciones Públicas —a nivel nacional, autonómico y local—, ofreciéndoles su colaboración en todo lo que sea necesario.

Plan Notarial de Emergencias

La experiencia adquirida en las actuaciones desarrolladas por el Notariado frente a catástrofes como la DANA de Valencia o la erupción del volcán de La Palma, en las que los notarios pusieron su función al servicio de las necesidades de los damnificados, sirvió de base para la creación del Plan Notarial de Emergencias: un instrumento destinado a garantizar una respuesta eficaz, rápida y coordinada por parte de los notarios de España en situaciones de crisis.

Estas acciones están coordinadas por la Comisión Notarial de Emergencias del Consejo General del Notariado, que colabora con otras organizaciones como Cruz Roja Española, Fundación Foro Agrario o el Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos Agrícolas de España, con el objetivo de reforzar la coordinación en situaciones de crisis.

Muchas gracias Tu solicitud ha sido registrada correctamente. Revisa tu email para acceder al contenido solicitado Si quieres acceder a todo este contenido sin restricciones solicita ahora una demostración gratuita de El Derecho Internet Mementos CERRAR Lo sentimos mucho. Has excedido el número de peticiones de información disponibles. CERRAR Enviando Descargar contenido Introduce tu nombre, dirección de correo y descarga el contenido Nombre Email Acepto la política de privacidad y protección de datos