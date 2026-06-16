El evento está oganizado conjuntamente por la EOI y la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)

El 2 de julio se celebra un acto conmemorativo en la sede de la EOI con participación de representantes de instituciones, firmas, despachos, profesores y exalumnos del curso.

La sede de la Escuela de Organización Industrial (EOI) acogerá el próximo 2 de julio un acto conmemorativo con motivo del 20º aniversario del Curso de Derecho Europeo de Patentes, un programa de referencia en la formación especializada de profesionales del ámbito de las patentes en Europa.

Organizado conjuntamente por la EOI y la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) en el marco de la Cátedra de innovación y propiedad industrial Carlos Fernández-Nóvoa, este curso cumple dos décadas formando a agentes, técnicos y abogados especializados en materia de patentes. A lo largo de estos años, cerca de 300 alumnos han pasado por sus aulas, consolidando el programa como una de las iniciativas formativas más relevantes en este ámbito jurídico-técnico.

El curso, cuyo contenido adapta el programa del Centro de Estudios de la Propiedad Intelectual de la Universidad de Estrasburgo (CEIPI), se imparte de forma simultánea en una veintena de ciudades europeas. Ofrece una formación rigurosa, con un enfoque eminentemente práctico, sobre los principales aspectos de los sistemas de patentes europeo, español, el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) y la normativa internacional relacionada.

El acto se ha planteado no solo como un punto de reunión de la comunidad que se ha ido creando en torno al curso, sino también como un espacio de reflexión compartida en un momento de transformación relevante para el sector.

La jornada conmemorativa será inaugurada por Diego Crescente, director general de la EOI, y Andreas Dilg, director del CEIPI. A continuación, se celebrará una mesa redonda sobre el futuro de la profesión de agente de patentes, moderada por Juan Arias, socio director de ABG Intellectual Property, en la que participarán destacados profesionales del sector:

Elisa Rodríguez, directora de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)

• Pablo Calvo, coordinador del Curso y socio de ABG Intellectual Property.

• Ruth Sánchez, exalumna, coordinadora del Curso, socia de Elzaburu y miembro del Consejo del Instituto de Representantes Profesionales ante la Oficina Europea de Patentes (epi).

• Susana Vega, exalumna y miembro del Consejo del Instituto de Representantes Profesionales ante la Oficina Europea de Patentes (epi).

Durante el encuentro se abordarán algunos de los principales retos que afronta actualmente la profesión, desde la evolución del sistema europeo de patentes hasta el impacto de las nuevas tecnologías en la práctica profesional.

El acto se cerrará con un espacio de networking que reunirá a agentes y abogados especializados con amplia experiencia, perfiles que se inician en su carrera y representantes institucionales del ámbito de la Propiedad Industrial, ofreciendo un entorno propicio para intercambiar perspectivas sobre un sector en plena transformación.

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