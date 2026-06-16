La prueba mantendrá el formato telemático y evaluará tanto competencias comunes del ejercicio profesional como conocimientos especializados en distintas ramas del Derecho

El examen se celebrará el próximo 2 de julio de forma ‘online’ y simultánea usando la plataforma Avex de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).

La evaluación constituye uno de los requisitos necesarios para acceder al ejercicio profesional de la Abogacía y la Procura en España.

La estructura del examen se divide en dos bloques. El primero está destinado a las Materias comunes al ejercicio de la profesión de la Abogacía, y el segundo sobre las Materias Específicas.

La preparación específica de la prueba adquiere un papel relevante para los futuros profesionales. Entre los materiales disponibles destaca el Manual Preguntas Test Examen Acceso a la Abogacía y la Procura 2026 de Lefebvre, una obra que contiene más de 1.600 preguntas tipo test y las respuestas a todas las preguntas sobre materias fundamentales del Grado de Derecho para ejercer la profesión de abogado y procurador.

La publicación ha sido diseñada con un enfoque pedagógico que facilita el trabajo autónomo del estudiante. Asimismo, esta herramienta puede complementarse con otras obras especializadas sobre el ejercicio de la profesión jurídica, proporcionando a los aspirantes recursos de consulta y autoevaluación adaptados a las exigencias del sistema de acceso profesional.

La prueba de acceso tiene como finalidad garantizar que quienes acceden al ejercicio profesional dispongan de los conocimientos y competencias necesarios para desarrollar su actividad conforme a los estándares exigidos por el ordenamiento jurídico.

Muchas gracias Tu solicitud ha sido registrada correctamente. Revisa tu email para acceder al contenido solicitado Si quieres acceder a todo este contenido sin restricciones solicita ahora una demostración gratuita de El Derecho Internet Mementos CERRAR Lo sentimos mucho. Has excedido el número de peticiones de información disponibles. CERRAR Enviando Descargar contenido Introduce tu nombre, dirección de correo y descarga el contenido Nombre Email Acepto la política de privacidad y protección de datos