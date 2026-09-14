La pieza, que estableció hace más de cuatro siglos la primera regulación corporativa de la abogacía madrileña, puede contemplarse en el Museo ICAM y consultarse en formato digital

El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid ha confirmado la autenticidad de una de las piezas más valiosas de su patrimonio histórico: el documento original de la Real Provisión otorgada por Felipe II el 15 de julio de 1596, por la que se aprobaron las ordenanzas e instituciones de la entonces Congregación de los Abogados de la Corte.

Un documento que constituye el nacimiento jurídico e institucional del actual ICAM.

La confirmación culmina varios meses de investigación del Archivo Histórico del Colegio, a partir del estudio de sus propios fondos y del contraste con documentación de finales del reinado de Felipe II conservada en instituciones como el Archivo General de Simancas y el Archivo Histórico Nacional.

Para el decano del ICAM, Eugenio Ribón, el resultado de esta investigación supone un hallazgo de extraordinaria relevancia histórica, jurídica e institucional para: “estamos ante el documento original que dio nacimiento jurídico a nuestra corporación y que estableció, hace más de cuatro siglos, la primera regulación de la abogacía madrileña”, destaca.

Denominado en la propia documentación colegial de los siglos XVI a XVIII como «Constituciones fundacionales», este texto normativo representa la primera regulación corporativa de la abogacía madrileña. A través de sus disposiciones, los abogados que ejercían en la Corte y que se reunían entonces en el desaparecido Convento de San Felipe el Real se dotaron de una estructura corporativa y de personalidad jurídica.

La investigación, liderada por el responsable del Archivo Histórico del ICAM, Martín Palomero, ha permitido reconstruir con plena fiabilidad técnica tanto el origen y la historia material del documento como su trayectoria de conservación, y aclarar las dudas que podían suscitar algunas de las características físicas que presenta actualmente la pieza.

Una investigación hasta el soporte material

Para completar el estudio, el Archivo Histórico ha contado con el testimonio directo de Mariano Caballero Almonacid, titulado en restauración de papel por la Región Toscana, en Italia, y por la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Madrid, y responsable de la última intervención realizada sobre el documento.

Su conocimiento directo de la pieza ha permitido explicar particularidades como la rugosidad del soporte o el aspecto traslúcido que presentan algunas zonas. Lejos de afectar a su autenticidad, estas características responden a una intervención de urgencia realizada ante el grave estado de conservación en que se encontraba el original.

Durante aquel proceso se aplicó papel japonés exclusivamente sobre las áreas dañadas, con el objetivo de estabilizar el soporte y evitar nuevas pérdidas materiales. La investigación también ha acreditado que la cubierta que actualmente protege la pieza no pertenece al documento original, sino que fue incorporada durante esa misma intervención, por indicación de la entonces Gerencia del ICAM, para reforzar su protección y garantizar su conservación.

El conjunto de las evidencias documentales y materiales permite concluir con plena fiabilidad que la pieza conservada por el Colegio es el original de las Constituciones fundacionales de 1596, uno de los testimonios documentales más relevantes de los más de cuatro siglos de historia del ICAM.

“Esta pieza excepcional, además de ser el testimonio material de nuestros orígenes, representa la continuidad de una institución que, desde 1596, ha acompañado la evolución de la Justicia, del Derecho y de la sociedad española, manteniendo siempre su compromiso con la defensa de los derechos, las libertades y el Estado de Derecho”, subraya Ribón.

Más de cuatro siglos de historia en el Museo ICAM

La Real Provisión de Felipe II puede contemplarse actualmente en el Museo ICAM, el espacio dedicado a conservar y divulgar el patrimonio histórico de la abogacía madrileña y en el que se exhiben algunas de las piezas más representativas de la trayectoria del Colegio y de la profesión.

“Este descubrimiento pone de relieve el valor extraordinario del Archivo Histórico del ICAM, uno de los fondos documentales más completos y singulares entre los colegios profesionales europeos. Sus más de doscientos metros lineales de documentación, conservados prácticamente de forma íntegra desde 1596, constituyen una fuente indispensable para comprender la historia de la abogacía y la evolución jurídica de España durante los últimos cinco siglos”, señala Ribón.

Además de poder contemplarse físicamente en el Museo, la versión digitalizada de la Real Provisión de 1596 está disponible para consulta pública en el repositorio del Patrimonio Documental del ICAM, junto con otros fondos destacados de su Archivo Histórico.

La investigación permite así al Colegio recuperar y poner en valor no solo el testimonio material de su propio nacimiento, sino también una pieza esencial para comprender los orígenes de la organización corporativa de la abogacía madrileña y su evolución durante más de cuatro siglos.

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