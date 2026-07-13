El ICAM estrena una nueva plataforma digital de la Abogacía de Empresa

Entre los recursos que ofrece el portal se encuentra el sistema de ‘amparo de dispositivos’ para proteger la seguridad de las comunicaciones y una línea específica sobre secreto profesional

El Colegio de la Abogacía de Madrid ha lanzado el primer portal especializado dedicado a la abogacía de empresa: una plataforma que reúne formación, recursos profesionales, protección del secreto profesional, contenidos jurídicos y canales de participación para abogados y abogadas de empresa.

Con el objetivo de reconocer el peso estratégico de la abogacía de empresa, reforzar la protección del secreto profesional y crear una comunidad estable para los profesionales in-house, el Colegio de la Abogacía de Madrid ha puesto en marcha una nueva etapa de relación con este colectivo mediante el lanzamiento de una web especializada llamada a convertirse en su punto de entrada al ecosistema del ICAM.

La iniciativa se dio a conocer este miércoles en el marco del primer Afterwork de la Abogacía de Empresa del ICAM.

En el acto participaron el decano del ICAM, Eugenio Ribón; la diputada responsable de Abogacía de Empresa, Ana Buitrago; y las copresidentas de la Sección de Abogacía de Empresa, Elia Esteban García-Aboal y Mercedes Carmona, quienes enmarcaron el proyecto dentro de una estrategia de apoyo a un colectivo llamado a desempeñar un papel clave en la gestión del riesgo, el cumplimiento normativo, la innovación legal, la sostenibilidad, la gobernanza y la protección reputacional de las compañías.

Liderazgo jurídico

El Decano del ICAM, Eugenio Ribón, puso en valor la función de estos profesionales en ámbitos como los comités de dirección, las operaciones estratégicas, la gestión de crisis, la prevención de riesgos, el cumplimiento normativo, la transformación digital, la sostenibilidad, la reputación corporativa y la cultura ética, y situó el lanzamiento del nuevo portal dentro de una apuesta institucional más amplia para reforzar la visibilidad, el reconocimiento y la protección profesional de quienes ejercen la abogacía desde el interior de empresas, instituciones y organizaciones. “La abogacía de empresa no es solo soporte jurídico; es liderazgo jurídico. Es motor estratégico. Es clave para el desarrollo económico y social”, afirmó.

“Cuando una empresa decide, muchas veces hay un abogado o una abogada de empresa ayudando a que esa decisión sea más segura, más responsable y más respetuosa con el Derecho”, destacó.

Uno de los ejes centrales de su intervención fue la defensa del secreto profesional en el ámbito corporativo. “El secreto profesional no es un tecnicismo. No es una cuestión corporativa. No es una frase que repetimos por tradición. Es una garantía esencial de nuestra profesión”, señaló el decano, que defendió que esta garantía “no desaparece cuando el abogado trabaja dentro de una empresa”.

En este sentido, Ribón reclamó una protección clara de la confidencialidad y de la independencia técnica del abogado de empresa, al considerar que ambas resultan esenciales para que el asesoramiento jurídico pueda prestarse con libertad, rigor y utilidad dentro de las organizaciones. “Desde el ICAM defendemos que el secreto profesional, la confidencialidad y la independencia técnica de la abogacía in-house deben estar claramente reconocidos y protegidos. Defender el secreto profesional de los abogados de empresa es defender a la profesión. Pero es también defender a las empresas y a la seguridad jurídica”, añadió.

La diputada responsable de Abogacía de Empresa, Ana Buitrago, puso especial énfasis en la necesidad de adaptar las garantías profesionales a los entornos reales en los que hoy se ejerce la abogacía de empresa. “Para un abogado de empresa, la confidencialidad no está solo en un expediente. Está en un correo electrónico. En una reunión interna. En una presentación para un comité. En un informe preliminar. En una llamada urgente. En un chat de trabajo. En un portátil. En un móvil. En una carpeta compartida. En una investigación interna. En una recomendación que quizá evita una mala decisión”, explicó.

Puerta de entrada al ICAM

La nueva plataforma web, disponible en abogaciaempresa.icam.es, nace como una portal especializada para centralizar los servicios, recursos y contenidos del Colegio más relevantes para el ejercicio profesional en entornos corporativos, siendo el primer recurso de estas características en nuestro país.

El portal agrupa, así, información sobre formación, jornadas, congresos, recursos jurídicos, protección profesional, secreto profesional, bases de datos, normativa, Observatorio de Derecho UE, biblioteca o canales de participación directa con la institución, entre otros contenidos.

“Esta plataforma no es solo una web. Queremos que sea vuestra puerta de entrada al ICAM”, explicó Ribón, que invitó a los profesionales de la abogacía de empresa a participar activamente en la vida colegial, trasladar propuestas, plantear problemas, compartir buenas prácticas y ocupar el espacio que les corresponde dentro del Colegio.

Buitrago vinculó el proyecto al diagnóstico trazado por la primera encuesta sobre la abogacía de empresa, que realizó la revista del ICAM, Otrosí y que ofrecía una fotografía de un colectivo maduro, cualificado y con peso real dentro de las organizaciones:

“Ese estudio no solo nos dio datos. También nos ha marcaba un camino. Nos habéis pedido cercanía. Utilidad. Formación conectada con la práctica. Espacios de relación entre iguales. Visibilidad. Canales estables para participar. Y nos habéis pedido algo muy importante: que el Colegio no aparezca solo en momentos puntuales, sino que esté disponible de forma continuada. Esa es la idea que hay detrás del proyecto que hoy presentamos: pasar de la actividad aislada a una relación más permanente”, ha explicado Ana Buitrago.

El nuevo hub digital permitirá identificar de manera sencilla formación y actividades orientadas a departamentos jurídicos y abogados in-house en materias como inteligencia artificial aplicada al trabajo jurídico, ciberseguridad, investigaciones internas, secreto profesional, compliance, contratación, sostenibilidad, gobierno corporativo, protección de datos, litigación empresarial, gestión de riesgos, liderazgo de equipos jurídicos y transformación de la función legal.

“Porque el abogado de empresa del siglo XXI no solo necesita saber Derecho. Necesita conseguir que el Derecho cuente dentro de la organización”, resumió Buitrago.

El nuevo espacio digital incorpora también una dimensión participativa. A través de la sección “La voz de la Abogacía de Empresa”, los profesionales podrán trasladar sus principales preocupaciones, prioridades y tendencias emergentes. “Lo más importante de este proyecto no es la tecnología. Es la comunidad que puede ayudar a crear”, subrayó Buitrago, que defendió la necesidad de construir una comunidad de abogados y abogadas de empresa capaz de compartir buenas prácticas, generar criterio, detectar tendencias y construir una voz común dentro del Colegio.

En este sentido, Elia Esteban, copresidenta de la Sección de Abogacía de Empresa del ICAM, destacó la importancia de ese apartado del nuevo portal, concebido como una vía directa de comunicación con los profesionales in-house. “Queremos que este espacio esté abierto a las consultas, inquietudes y propuestas de todos los abogados y abogadas de empresa. La sección debe construirse escuchando activamente a quienes ejercen desde dentro de las organizaciones y dando respuesta a sus necesidades reales”, ha señalado.

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