El Ministerio de Seguridad Social aborda con el CGAE el desarrollo del reglamento de la pasarela al RETA

El desarrollo reglamentario de la Ley facilitará el acceso de miles de profesionales al sistema público de pensiones.

El Consejo General ha solicitado acelerar la elaboración del reglamento para que la Pasarela al RETA pueda aplicarse en el menor plazo de tiempo posible.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, se ha reunido este miércoles con el presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González, para colaborar en el impulso al reglamento que desarrolle la recién aprobada Ley que regula la pasarela voluntaria al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) para los mutualistas.

Durante la reunión la ministra de Seguridad Social ha destacado el papel del Consejo de la Abogacía como un interlocutor fundamental para canalizar las propuestas de los mutualistas en el desarrollo reglamentario de esta Ley que, además, se abrirá a audiencia pública tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Mensaje de esperanza

Elma Saiz ha asegurado que “esta Ley traslada un mensaje de esperanza y confianza a muchos profesionales que se encontraban desprotegidos al acceder a la jubilación y que, gracias a esta reforma, van a poder acceder al sistema público de pensiones, con las garantías que eso supone”.

La Ley, que fue aprobada el 23 de julio en el Congreso de los Diputados, permitirá acceder a unas pensiones públicas suficientes para miles de abogados, arquitectos y otros profesionales que podrán trasladar sus aportaciones a las mutualidades profesionales al sistema público a través de esta pasarela al RETA. Saiz y González se han comprometido a mantener un nuevo encuentro en el mes de septiembre para seguir avanzando en esta colaboración.

Nueva etapa

La aprobación de la ley abre una nueva etapa para miles de mutualistas. La reforma es ya una realidad que puede permitir a los afectados una jubilación digna, un derecho que reconoce nuestra Constitución para quienes han dedicado toda una vida a ejercer su profesión.

Durante el encuentro, González ha trasladado a Saiz la voluntad de la institución de colaborar estrechamente con el Ministerio para que la aplicación de la norma sea lo más ágil posible y permita ofrecer una respuesta rápida a los miles de mutualistas afectados.

Para hablar del desarrollo reglamentario se han reunido, además del presidente de Abogacía Española y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el presidente de la Comisión de Previsión Social de Abogacía Española, Ignacio Gally; el secretario general técnico de Abogacía Española, Borja Vargues; y el secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez.

Abogacía Española ha reiterado que la aprobación de la ley supone un avance largamente esperado. Por ello, considera fundamental que el desarrollo reglamentario sea lo más ágil posible y permita ofrecer la mayor seguridad jurídica posible para las abogadas y abogados que viven con preocupación e incertidumbre su jubilación.

En este sentido, la ministra Saiz ha destacado la importancia de la aprobación de la ley, “imprescindible para proteger a muchos mutualistas”, y ha asegurado que el desarrollo reglamentario se va a tramitar con urgencia.

Abogacía Española ha planteado como prioridades:

Agilizar la elaboración y aprobación del reglamento para reducir al máximo los plazos de puesta en marcha de la ley.

Garantizar que todos los colectivos, asociaciones, sindicato y organizaciones representativas de los mutualistas puedan ser escuchados durante la elaboración del reglamento.

Colaborar activamente para alcanzar la mejor solución posible para todos los profesionales de la abogacía afectados.

Abogacía Española ha agradecido la rápida respuesta de la ministra y ha reiterado su disposición a seguir colaborando con el Ministerio durante este proceso, con el objetivo de contribuir a un desarrollo reglamentario que garantice una transición eficaz, equilibrada y consensuada. Asimismo, el presidente ha destacado su compromiso de seguir trabajando por todas las abogadas y abogados que han quedado fuera de la Pasarela.

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