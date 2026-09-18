El Notariado se da cita en La Palma cinco años después de la erupción del volcán

Primer encuentro entre los integrantes del Consejo General del Notariado y la nueva promoción de notarios

La elección de La Palma como escenario de estas jornadas tiene un significado especial por la estrecha vinculación del Notariado con la isla tras la erupción volcánica de 2021 y la labor desarrollada por los notarios para prestar apoyo a las personas afectadas.

“La persona es la razón de ser del Notariado. Trabajamos con y para las personas, y por eso estas jornadas se denominan ‘Ante mí. La persona ante el notario’ y se articulan en torno al principio de inmediación”, señaló la presidenta del Consejo General del Notariado, Concepción Pilar Barrio Del Olmo, en la inauguración de las Jornadas Notariales Poblet-La Palma que se celebran del 17 al 19 de septiembre en el Parador Nacional de La Palma, con motivo del quinto aniversario de la erupción del volcán de Tajogaite.

Un encuentro que tiene como objetivo reflexionar sobre cuestiones directamente relacionadas con el ejercicio de la función notarial, desde la escucha y la indagación de la voluntad, hasta la protección jurídica de las personas vulnerables y el uso de la tecnología y la inteligencia artificial. “En el Notariado conservamos la tradición, pero miramos siempre hacia el futuro. Debemos profundizar en el valor añadido que aporta la función notarial a una sociedad cada vez más compleja, más rápida; sobre qué parte de nuestra función tiene que seguir siendo esencialmente humana en una sociedad cada vez más digital”, añadió Barrio Del Olmo.

La experiencia adquirida y la ayuda prestada a los afectados

La elección de La Palma como escenario de estas jornadas tiene un significado especial por la estrecha vinculación del Notariado con la isla tras la erupción volcánica de 2021 y la labor desarrollada entonces por los notarios para prestar apoyo a las personas afectadas. Los decanos del Colegio Notarial de Canarias, Alfonso Cavallé, y de Cataluña, José Alberto Marín, y el exdecano del Colegio Notarial de Valencia, Francisco Cantos, expusieron las lecciones extraídas de su propia experiencia en La Palma. Ellos tres fueron los primeros notarios en trasladarse a la isla en noviembre de 2021 para abrir las tres notarías provisionales habilitadas, que se instalaron en los municipios de El Paso, Los Llanos de Aridane y Tazacorte.

Por estas notarías pasaron 55 notarios voluntarios procedentes de toda España, que prestaron sus servicios de forma gratuita a los damnificados, “facilitaron la prueba documental necesaria para poder acceder a ayudas e indemnizaciones o rehacer su vida con una nueva casa”, explicó Marín. En total, se autorizaron 1.066 actas de notoriedad, en las tres notarías provisionales, a las que hay que añadir las que se autorizaron en las otras cinco notarías demarcadas en la isla.

Cantos señaló “la importancia de la labor de custodia del protocolo de los notarios, que permitió la expedición de 2.959 copias de escrituras públicas”. Así, la actuación notarial permitió ayudar “a quienes habían visto desaparecer bajo la lava viviendas, fincas o negocios, a acreditar la titularidad y los derechos que tenían sobre esos bienes, especialmente en aquellos casos en los que no existía escritura pública, las propiedades no estaban inscritas o la documentación disponible no reflejaba adecuadamente la realidad”, apuntó.

Todos ellos destacaron la solidaridad, la rapidez y la coordinación del Notariado para articular una respuesta frente a la catástrofe y se refirieron particularmente a la dimensión humana de la actuación: “Lo fundamental fue el contacto personal con los afectados. No solamente se trataba de aportar una solución jurídica, sino de prestarles también ese acogimiento por parte de la Administración, de la que los notarios formamos parte como funcionarios públicos”, afirmó Cavallé.

Asimismo, pusieron en valor el trabajo realizado por los equipos de emergencia, el soporte y desarrollo tecnológico facilitado por el Centro Tecnológico del Notariado y la cooperación institucional entre organismos públicos, destacando la colaboración con el Catastro y el Ministerio de Justicia.

A las jornadas han asistido numerosos notarios, entre ellos los miembros del Consejo General del Notariado, así como casi un centenar de los integrantes de la nueva promoción de notarios. El BOE publicó recientemente la lista de aprobados de la última oposición a notario. Un total de 126 opositores (73 mujeres y 53 hombres) superaron las pruebas y conforman la nueva promoción de notarios que próximamente empezará a ejercer en pueblos y ciudades de toda España.

Muchas gracias Tu solicitud ha sido registrada correctamente. Revisa tu email para acceder al contenido solicitado Si quieres acceder a todo este contenido sin restricciones solicita ahora una demostración gratuita de El Derecho Internet Mementos CERRAR Lo sentimos mucho. Has excedido el número de peticiones de información disponibles. CERRAR Enviando Descargar contenido Introduce tu nombre, dirección de correo y descarga el contenido Nombre Email Acepto la política de privacidad y protección de datos