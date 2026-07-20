El Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia detecta más de 40.000 contenidos de odio en redes sociales en junio

Durante el Mundial de Fútbol, se ha detectado una presencia significativa de mensajes racistas e islamófobos contra selecciones y jugadores, y en concreto, contra el futbolista español Lamine Yamal.

Durante el mes de junio, se detectaron un total de 40.861 contenidos relacionados con discursos de odio y narrativas discriminatorias difundidos a través de internet, según se desprende del boletín de monitorización de redes sociales facilitado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Mensajes que aluden la inseguridad ciudadana, en muchos casos descontextualizados o falsos, aglutinan el 69% de los contenidos detectados, mientras el ámbito deportivo, con un 16% de los mensajes monitorizados, es el segundo de los detonantes. En concreto, durante la celebración del Mundial de Fútbol se detectó una presencia significativa de mensajes racistas e islamófobos asociados a selecciones nacionales, aficionados y deportistas. El informe recoge especialmente el volumen de contenidos hostiles difundidos en torno al jugador de la selección española Lamine Yamal, que motivaron comentarios discriminatorios relacionados con sus orígenes e identidad.

Sobre la muestra de contenidos seleccionados y notificados, la tasa de retirada por parte de las plataformas se situó en el 61%, cuatro puntos porcentuales por debajo de la registrada en mayo, cuando alcanzó el 65%.

El análisis, elaborado por el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE), adscrito a la Secretaría de Estado de Migraciones, se elabora a partir de los datos obtenidos por el sistema FARO, y permite identificar tendencias, episodios detonantes y patrones de difusión de mensajes discriminatorios detectados en las principales plataformas digitales.

Diferencias en la respuesta

El boletín del OBERAXE pone de manifiesto que continúan existiendo diferencias significativas en la eficacia de los mecanismos de notificación utilizados para reportar contenidos ilícitos. En el caso de las comunicaciones realizadas por usuarios particulares, las plataformas retiraron el 10% de los contenidos denunciados, un porcentaje ligeramente inferior al observado el mes anterior. Asimismo, el 5% de los mensajes fue eliminado durante las primeras 24 horas tras el reporte, un 1% adicional durante las siguientes 48 horas y un 4% en el plazo de una semana.

Por otra parte, las comunicaciones gestionadas a través del canal de confianza o trusted flagger registraron una tasa de retirada del 51%, dos puntos porcentuales menos que en mayo. Los resultados confirman la mayor efectividad de esta vía especializada para la detección y retirada de contenidos potencialmente ilícitos, reforzando la importancia de la cooperación institucional con las plataformas digitales.

Las diferencias también se reflejan al analizar el comportamiento de cada plataforma. TikTok registró la mayor tasa de retirada, con un 98% de los contenidos reportados eliminados, ocho puntos más que el mes mayo. X alcanzó una tasa del 93%, mientras que Facebook retiró el 62% de los contenidos notificados. Por su parte, Instagram eliminó el 32% de los mensajes reportados y YouTube alcanzó una tasa del 8%, concentrándose todas sus retiradas en la vía trusted flagger.

Las personas de origen norteafricano son el principal grupo diana

El análisis de los grupos destinatarios del discurso de odio muestra que las personas de origen norteafricano concentraron el 88% de los contenidos analizados, consolidándose como el colectivo más afectado por estas narrativas discriminatorias. Este porcentaje supone un incremento de diez puntos porcentuales respecto al mes de mayo, por lo que prolonga la tendencia ascendente observada durante los últimos meses.

Los mensajes dirigidos contra personas musulmanas representaron el 11% de los contenidos registrados, lo que supone una reducción de catorce puntos porcentuales respecto al mes anterior. Los contenidos dirigidos contra personas afrodescendientes alcanzaron el 7% del total, cuatro puntos menos que en mayo. También se identificaron mensajes dirigidos contra personas procedentes de América Latina y contra la comunidad judía, aunque con porcentajes significativamente inferiores.

Crece la deshumanización en los mensajes analizados

En cuanto al tipo de contenido difundido, el boletín de junio destaca un incremento significativo de los mensajes que deshumanizan o degradan gravemente a los grupos diana. Esta categoría alcanzó el 48% del total de contenidos monitorizados, veinticinco puntos porcentuales más que el mes anterior. Según el análisis, este aumento refleja la persistencia de dinámicas de normalización de actitudes hostiles hacia colectivos vulnerables en los espacios digitales.

Los mensajes que presentan a los grupos diana como una amenaza representaron el 32% del total, mientras que aquellos que incitan a la expulsión alcanzaron el 10%. Asimismo, el 6% de los contenidos incluía mensajes que promovían la violencia, el 3% alababa a quienes atentan contra estos colectivos y el 1% fomentaba el descrédito de los grupos afectados.

La forma de expresión utilizada en estos discursos continúa caracterizándose por un elevado grado de agresividad. El 89% del contenido analizado empleó lenguaje agresivo explícito mediante insultos, amenazas o descalificaciones dirigidas contra personas migrantes y otros grupos racializados. Además, un 10% recurrió a la ironía o al sarcasmo como mecanismo para difundir mensajes discriminatorios de forma aparentemente humorística.

El informe también señala que el 32% de los contenidos incorporó imágenes, vídeos, memes o lenguaje codificado. Este tipo de recursos facilita la viralización de los mensajes, y dificulta tanto su identificación como su detección temprana por parte de los sistemas automatizados de moderación de contenidos.

La inseguridad ciudadana y el deporte, principales catalizadores

Entre los episodios que impulsaron la difusión de discursos de odio durante el mes de junio, la inseguridad ciudadana concentró el 69% de los contenidos detectados. Le sigue el ámbito deportivo como segundo factor desencadenante, con un 16% de los mensajes monitorizados.

El análisis destaca la persistencia de narrativas que vinculan de forma generalizada a las personas migrantes con fenómenos de delincuencia, conflictividad social o alteraciones del orden público, tanto a partir de acontecimientos de actualidad como mediante la difusión de contenidos falsos o descontextualizados.

Las políticas públicas representaron el 11% de los contenidos analizados y estuvieron vinculadas principalmente a debates sobre medidas de inclusión e integración y al proceso extraordinario de regularización de inmigrantes impulsado por el Gobierno. Por su parte, los contenidos relacionados con agresiones sexuales alcanzaron el 9% del total, mientras que los relacionados con terrorismo y llegada de embarcaciones representaron el 3% y el 2%, respectivamente.

Los datos recopilados durante junio evidencian la continuidad de narrativas discriminatorias dirigidas contra personas inmigrantes y colectivos racializados en el entorno digital. El seguimiento desarrollado por el sistema FARO permite identificar la evolución de estos fenómenos y reforzar las acciones de colaboración con las plataformas tecnológicas para mejorar la detección, notificación y retirada de contenidos contrarios a la convivencia, la igualdad de trato y los derechos fundamentales.

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