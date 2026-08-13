El correo electrónico es el principal vector de entrada para malware y robo de credenciales

Las empresas en España registraron un promedio de 2.068 ciberataques semanales en julio, por debajo de la media global de 2.336, encabezada por Latinoamérica, un mes marcado además por la explosión del 'ransomware'.

Check Point Research, la división de Inteligencia de Amenazas de Check Point Software Technologies, ha publicado sus resultados globales de ciberamenazas que corresponden a julio de 2026, y en los que comparte algunos datos sobre España.

Aparte de los 2.068 ciberataques semanales (+1 % interanual) que se registraron en España, los sectores más castigados por los ciberataques fueron Gobierno, Bienes y Servicios de Consumo y Servicios Financieros.

Asimismo, Latinoamérica se mantuvo como la región más atacada del mundo con 3.561 ataques semanales por empresa, lo que supone un crecimiento del 19 % interanual.

A nivel global, los 2.336 ciberataques semanales mencionados suponen un +16 % respecto a la misma fecha del año pasado, mientras que el 'ransomware', un tipo de ataque en el que se secuestran datos o el sistema y se exige un pago, se ha disparado con 964 ataques notificados (+87 % interanual), un incremento del 49 % frente a junio pasado.

Check Point Research pone en perspectiva los sectores globales más afectados, con Educación en cabeza, con 4.848 ataques por semana, seguido de Gobierno y Telecomunicaciones, aunque muy por debajo con 3.044 (+11 % interanual) y 2.927 (+6 % interanual) ataques respectivamente. Es más, los servicios empresariales son el principal objetivo del 'ransomware'.

De hecho, América del Norte sigue siendo la región más afectada con el 45 % de los incidentes de ransomware (Estados Unidos con el 39,4 %), seguida por Europa con el 28 % y la región APAC con el 17 %.

No obstante, de las 23 categorías por industria, solo hay dos que cayeron en el interanual. Una es Sanidad con un descenso del 15 %, y la otra, Aeroespacio y Defensa, con un 11 %.

El análisis ha puesto nombre a los grupos criminales que perpetran este tipo de ataques como The Gentlemen y Qilin, que lideran las actividades relacionadas con ransomware (14 % cada uno), seguidos de DeadLock con el 10 % de los ataques.

El informe también destaca que la exposición a la IA generativa en todo el mundo se está convirtiendo en otro de los riesgos a medida que en las empresas se utilizan más herramientas de este tipo.

Es más, 1 de cada 36 'prompts' en chatbots con IA suponía un alto riesgo de filtración de datos sensibles, el 88 % de las organizaciones registró 'prompts' de alto riesgo, mientras que el 22 % de los 'prompts' contenían datos confidenciales.

El análisis del mes de julio sobre IA también muestra ciertas perspectivas del impacto que está teniendo esta tecnología en las empresas, y, si cada empresa usó una media de ocho herramientas de IA distintas, sus empleados generaron una media de 95 'prompts' al mes.

Además del uso de la IA, el correo electrónico sigue siendo el principal vector de entrada para 'malware' y robo de credenciales, y el 0,78 % de los correos analizados fue 'phishing'.

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