Se integrará en un único documento 'online' el actual formulario y de la demanda de amparo

El Pleno Gubernativo del Tribunal Constitucional ha aprobado un nuevo sistema de redacción y presentación telemática de los recursos de amparo que, a partir del 15 de septiembre, simplificará estos procesos mediante la integración en un único documento 'online' del actual formulario y la demanda.

La nueva regulación, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el viernes 12 de junio, entrará en vigor el próximo 15 de septiembre de 2026, y establece que los recursos de amparo se presentarán a través de la sede electrónica del Tribunal Constitucional.

Con este nuevo sistema de redacción y presentación telemática de las demandas de amparo, los profesionales podrán acceder mediante un proceso de identificación con certificado digital a la aplicación donde los abogados generan y los procuradores presentan las demandas de amparo, un sistema que "facilitará la actuación de los profesionales jurídicos que intervienen en el proceso", destaca el Tribunal Constitucional.

Del mismo modo, los profesionales también podrán consultar en su carpeta digital propia todas las demandas de amparo presentadas o en proceso de redacción.

La presentación en la sede electrónica del Tribunal se llevará a cabo mediante la cumplimentación telemática de un modelo normalizado, con una extensión máxima de 50.000 caracteres con espacios, que será elaborado por la Secretaría General, fijando la extensión máxima de los diferentes campos.

Sin embargo, por concurrir circunstancias excepcionales, el demandante podrá solicitar motivadamente al Tribunal autorización para superar el límite de extensión. En todo caso, si el recurso de amparo es admitido a trámite, se abrirá un trámite de alegaciones para todas las partes, en el que el demandante podrá presentar escrito de alegaciones en defensa de su pretensión, sin límite de extensión.

El Tribunal Constitucional ha elaborado una nueva "Guía para la presentación de las demandas de amparo", de carácter informativo, destinada a orientar a los profesionales en la elaboración y presentación telemática de estos recursos. La guía explica el acceso al registro telemático, las opciones disponibles para abogados y procuradores, las reglas de cumplimentación del formulario y los requisitos de admisibilidad de la demanda.

Este acuerdo deroga el anterior de 2023, que ya había regulado la presentación de las demandas de amparo acompañadas de un formulario y con limitación en su extensión, en línea con otros tribunales como el de Justicia de la Unión Europea o el Supremo de Estados Unidos.

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