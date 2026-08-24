El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) adoptará este martes dos nuevos acuerdos para reforzar la justicia en Ceuta con un calendario de doble guardia de jueces y con la oferta de una comisión de servicio con la que reforzar la plaza judicial, que, entre otros, lleva los casos de violencia sobre la mujer.

Según ha informado el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), estas nuevas medidas se plantean tras la carta remitida este lunes por el secretario de Estado de Justicia al secretario general del CGPJ en la que el Gobierno urgía al Poder Judical a reforzar los tribunales ceutís tras la entrada masiva de inmigrantes de los pasados 30 y 31 de julio. A dicho documento se le ha dado "inmediato traslado" a la Comisión Permanente del CGPJ.

Por un lado, el TSJA acordará este martes establecer un calendario para que, "hasta que la situación se normalice", siempre haya dos jueces de guardia en el partido judicial de la Ciudad Autónoma. Esta medida se ampara en el artículo 47 del Reglamento de Aspectos Accesiorios de Actuaciones Judiciales.

El segundo acuerdo ofertará una comisión de servicio para reforzar la plaza número 4 de esa sección, con competencia en materia de violencia sobre la mujer. Esta convocatoria de plaza supone la apertura de un plazo para que los jueces interesados soliciten ser nombrados en comisión de servicio como refuerzo.

La propuesta de estos refuerzos se ha coordinado "después de los contactos mantenidos" este lunes con el presidente del TSJA, Lorenzo del Río; la presidenta en funciones del TSJ, Beatriz Pérez Heredia; y el presidente electo del Tribunal de Instancia de Ceuta, Rubén Salinas.

ACUERDOS YA ADOPTADOS PARA HACER FRENTE A LA ENTRADA MASIVA

Desde el CGPJ han recordado que, respecto al servicio de guardia, el TSJA "ya adoptó en su momento --inmediatamente después de los hechos sucedidos los pasados 30 y 31 de julio-- medidas para asegurar la prestación del servicio". Aquellas primeras actuaciones de urgencia consistieron en la incorporación de magistrados de la misma clase y partido judicial para "sostener el servicio".

Asimismo, en relación con la plaza número 4, la Comisión Permanente del CGPJ acordó el pasado día 18 diferir el cese del juez en expectativa de destino que venía actuando como refuerzo.

En este sentido, el miércoles 19 de agosto "como consecuencia de los acuerdos dictados" por la Comisión Permanente, el TSJA convocó un refuerzo "carácter transversal" de la plaza número 4 para "apoyar a las seis plazas de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ceuta".

Finalmente, desde el CGPJ han expresado que la Comisión Permanente se reunirá nuevamente este martes para "seguir evaluando la situación en los órganos judiciales de la ciudad autónoma".

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