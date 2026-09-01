La autoridad portuaria sostuvo que el accidente se debió a un exceso de velocidad

El Tribunal Superior de Justicia de Illes Balears ha estimado parcialmente un recurso y condena a Ports de Balears a indemnizar con 3.053,85 euros a un conductor por los daños sufridos en su vehículo tras colisionar contra la estructura instalada para la colocación de contenedores de basura en una zona del Puerto de Mahón.

El tribunal reduce a la mitad la petición inicial al apreciarse concurrencia de culpas por parte de la víctima.

En su recurso, el demandante señaló que el badén no cumplía con la normativa técnica y que la estructura metálica con la que chocó su vehículo no tenía señalización. Por su parte, la autoridad portuaria sostuvo que el accidente se debió a un exceso de velocidad, al no respetarse el límite de 40 km/h ni adaptarse a las condiciones de lluvia y nocturnidad.

Los magistrados concluyen que la falta de señalización vertical y horizontal del badén, junto con su mal estado de conservación y la pérdida de franjas antideslizantes, tuvieron una incidencia decisiva en el accidente, ya que habrían alertado al conductor y ofrecido mayor adherencia en una noche lluviosa. Sin embargo, la Sala aprecia también la existencia de culpa de la víctima, determinando que una conducción más atenta y a menor velocidad habría reducido notablemente los daños sufridos.

La sentencia no es firme y puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo.

TSJIB. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sentencia nº 307/2026 de 22 de mayo de 2026.

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