Se celebrará del 22 al 24 de octubre en el Auditorio Ciudad de León (Av. de los Reyes Leoneses, 4)

El encuentro, organizado por la Asociación Nacional de Laboralistas abordará la evolución jurisprudencial, la inteligencia artificial, la transparencia retributiva y otros desafíos de las relaciones laborales.

La Asociación Nacional de Laboralistas (ASNALA) celebrará del 22 al 24 de octubre de 2026, en el Auditorio Ciudad de León, la vigésimo sexta edición de su Congreso Nacional, Laborium, un encuentro de referencia para el análisis de la actualidad del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.

El programa abordará algunas de las principales cuestiones que centran el debate jurídico-laboral, entre ellas las últimas novedades jurisprudenciales, la transparencia retributiva, la prevención de riesgos laborales, la prueba y las estrategias procesales en la jurisdicción social, la libertad de expresión de las personas trabajadoras en redes sociales, los procedimientos de información y consulta con la representación legal de los trabajadores y el impacto de la inteligencia artificial en la modificación y extinción del contrato de trabajo.

Dirigido a abogados laboralistas, graduados sociales, magistrados, jueces, inspectores de Trabajo, personal académico y demás profesionales especializados en el ámbito laboral, el Congreso tiene como finalidad ofrecer un espacio de actualización técnica y de intercambio de conocimiento sobre los cambios normativos, jurisprudenciales y organizativos que afectan a las relaciones laborales.

El encuentro contará con la participación de magistrados del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional y de Tribunales Superiores de Justicia, así como de catedráticos de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, responsables de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y otros especialistas de reconocido prestigio. La inauguración estará presidida por la presidenta de ASNALA, Ana Gómez Hernández.

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